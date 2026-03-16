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Cinema dá ingressos grátis para Alices, Carlos, Tânias e Wagners

Cinema dá ingressos grátis para Alices, Carlos, Tânias e Wagners

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

16/03/2026 - 16:55 h

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A campanha faz referência ao longa O Agente Secreto
A campanha faz referência ao longa O Agente Secreto -

A rede de cinemas Cinesystem lançou uma campanha promocional que permite que alguns clientes assistam a filmes sem pagar ingresso. A iniciativa acontece entre segunda-feira, 16, e quarta-feira, 18, e contempla pessoas que possuem determinados nomes.

Durante esse período, clientes que tenham Wagner, Carlos, Tânia, Alice ou Walter no nome registrado em documento oficial podem retirar uma cortesia para qualquer sessão em cartaz na rede.

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Como garantir o ingresso gratuito

Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto diretamente na bilheteria de um dos cinemas da rede. O nome pode aparecer em qualquer parte do documento, não sendo obrigatório que seja o primeiro nome.

Cada pessoa tem direito a uma cortesia por CPF durante toda a ação. A retirada precisa ser feita presencialmente e depende da disponibilidade de assentos nas sessões escolhidas.

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A promoção também não pode ser combinada com outros descontos ou benefícios oferecidos pela empresa.

Campanha celebra momento do cinema brasileiro

Segundo a gerente de marketing da Cinesystem, Samara Vilvert, a ideia da ação é aproveitar o entusiasmo do público com o cinema nacional.

“O Oscar é sempre um momento importante para quem ama cinema. Independentemente do resultado, o mais importante é ver o audiovisual brasileiro chegando cada vez mais longe e mobilizando o público”, afirmou.

A campanha faz referência ao longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura. O filme representou o Brasil na premiação com quatro indicações, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Escalação de Elenco.

Com isso, a produção igualou o número de indicações obtidas pelo clássico brasileiro Cidade de Deus.

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Tags:

cinema entretenimento O Agente Secreto

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