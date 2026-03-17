Bienal do Livro Bahia 2026: o guia de programação para 7 dias de feira

Siga o A TARDE no Google

Coletiva de Lançamento da Bienal do Livro Bahia. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Bienal do Livro Bahia 2026 divulgou a programação completa e amplia sua duração para sete dias, entre 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador.

Com o tema “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, o evento reúne uma agenda diversa que inclui mesas de debate, encontros com autores, experiências imersivas e atividades voltadas a diferentes públicos.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques da programação está a participação inédita da escritora Julia Quinn, autora da série Bridgerton, confirmada para o dia 18 de abril.

Reconhecida internacionalmente, a autora integra a lista de convidados desta edição e é responsável pela obra que deu origem a uma das produções de maior alcance da Netflix.

Programação

DIA 15/04 | QUARTA-FEIRA

11h - Espaço Infantil Colgate - Portais da Palavra:

Abertura: Roda de Capoeira da Grupo UNICAR com a autar José de lesus Barreto e o artista Cau Gomez

12h - Espaço Infantil Colgate - Portais da Palavra:

Homenagem a autora e artista plástica Edsoleda Santos

14h - Café Literário:

MINC apresenta: Mapa dos Eventos Literários do Brasil: Território, Mercado e Política Cultural

15h40 - Espaço Infantil Colgate - Portais da Palavra

18h - Café Literário

DIA 16/04 | QUINTA-FEIRA

10h - Espaço Infantil Colgate - Portais da Palavra: Era uma vez: Da história à brincadeira: descobrindo a cultura indígena com Nairzinha

11h - Espaço Infantil Colgate - Portais da Palavra: Histórias em Cena: Espetáculo "Clássicos: o filme" do grupo Nariz de Cogumelo

11h – Arena Farol: Encontro com Creators: Gato Galáctico

18h - Café Literário: Lições da história

DIA 17/04 | SEXTA-FEIRA

10h (Infantil): Tóim, cadê você? – Identidade e estética afro nos cabelos crespos (Tamires Lima).

11h (Arena Farol): Clássicos Vivos – Literatura que atravessa gerações (Carina Rissi, Vitor Martins e Ana Maria Machado).

11h10 (Infantil): Griot Yaya – Performance teatral sobre memória viva e ancestralidade (Cássia Valle).

12h (Café Literário): José e os livros – Bastidores de José Saramago (Pilar del Río e Anabela Mota Ribeiro).

15h (Arena Farol): As Aventuras de Mike – Bate-papo com os fenômenos Gabriel Dearo e Manu Digilio.

15h (Infantil): A menina Akili e seu tambor Falante – Brincadeiras e cultura afro-brasileira (Verônica Bonfim).

16h (Café Literário): Especial 40 anos da Companhia das Letras com Socorro Acioli.

16h10 (Infantil): Sarau "Brincando de Poesia e Música" com poetas baianos.

17h (Arena Farol): Olodum no Central Park – 35 anos do show histórico (João Jorge, Goli Guerreiro e Jorge Augusto).

18h (Café Literário): Futuros Possíveis – Diálogo sobre memórias indígenas e negras com Ailton Krenak.

DIA 18/04 | SÁBADO

10h30 (Infantil): O Jardim de Lydia Hortélio – História musicada com violino e pandeiro.

11h (Arena Farol): Universo Bridgerton – Encontro internacional com a autora best-seller Julia Quinn.

12h (Café Literário): Meninas, mulheres – Autonomia feminina na literatura (Verenilde Pereira e Julia Dantas).

15h (Arena Farol): Paula Pimenta – Homenagem aos 25 anos de carreira da autora.

16h (Café Literário): O sal da vida – A amizade entre Jorge Amado e Saramago (Pilar del Río e Paloma Jorge Amado).

16h20 (Infantil): Mariar um mar de poesias – Espetáculo sobre ancestralidade negra feminina.

17h (Arena Farol): Do Livro à Série – Adaptações audiovisuais (Raphael Montes e Eliana Alves Cruz).

18h (Café Literário): A casa e a rua – Prosa e poesia feminina (Eliane Marques e Nara Vidal).

DIA 19/04 | DOMINGO

11h (Arena Farol): Desfile de Fantasia Do Papel ao Palco – Cosplays de personagens baianos.

13h (Arena Farol): Adaptar é traduzir emoções – Foco no público jovem (Keka Reis e Guthierry Sotero).

14h (Café Literário): Evocar memórias – Escrita e sensibilidade com Aline Bei e Andréa del Fuego.

15h (Arena Farol): De boas com Elayne Baeta – Encontro interativo sobre fandoms e redes sociais.

16h (Café Literário): Livro em jogo – Literatura, games e tecnologia (Karen Soarele e outros).

17h (Arena Farol): Amor e Vulnerabilidade – Diálogo com Monique Evelle e Duquesa.

18h (Café Literário): Livro e Música – A influência da literatura no Hip Hop e MPB (Rico Dalasam, Chico Chico e Melly).

DIA 20/04 | SEGUNDA-FEIRA

11h (Arena Farol): Da tela pro palco – Autores recriando trends da internet ao vivo.

14h (Café Literário): O que a Bahia come – Culinária como identidade com Lili Almeida.

15h (Arena Farol): O Brasil de Itamar Vieira Junior – Encontro especial com o autor de Torto Arado.

17h (Arena Farol): Os Gênios do Crime – Bate-papo sobre o clássico juvenil com Douglas Silva.

18h (Café Literário): Das Letras ao Corpo – O livro no teatro e na dança (Zebrinha e Laila Garin).

DIA 21/04 | TERÇA-FEIRA (Feriado)

11h (Arena Farol): Sarau Corpos que dizem – Poesia com Ryane Leão e Bruno Santana.

11h30 (Infantil): Livro Abayomi – Oficina de bonecas ancestrais com Livia Vaz.

13h (Arena Farol): Afeto e Resiliência – Debate com Carla Akotirene e Renato Noguera.

14h (Infantil): Recital Maria Felipa – A trajetória da heroína brasileira (Bonde da Calu).

15h (Arena Farol): Amores em todas as formas – Painel sobre a versatilidade do romance.

16h20 (Infantil): Mistério do Mar de Itapuã – Com participação das Ganhadeiras de Itapuã.

17h (Arena Farol): Juventudes negras – Futuro e resistência (Matheus Buente, Geovani Martins e Livia Natália).

Confira programação completa da Bienal do Livro Bahia