Elayne Baeta e Raphael Montes são confirmados na Bienal do Livro Bahia

Raphael Montes e Elayne Baeta - Foto: Divulgação

A soteropolitana Elayne Baeta, fenômeno da literatura sáfica e recordista de vendas, e Raphael Montes, referência no suspense nacional com diversas adaptações para o streaming, estarão presentes na Bienal do Livro Bahia 2026, no Centro de Convenções de Salvador.

Raphael Montes abre a participação da dupla no dia 18 de abril, às 17h, no painel “O livro que vira série”, onde discutirá a transição de romances para o audiovisual. Já Elayne Baeta se apresenta no dia 19 de abril, às 15h, em um bate-papo íntimo sobre escrita, fandoms e sua nova fase na literatura adulta.

O fenômeno Elayne Baeta: de Salvador para o topo

Eleita pela revista ELLE como uma das dez mulheres mais inspiradoras de 2024, Elayne consolidou sua carreira com números astronômicos. Seu título mais recente, “Coisas Óbvias sobre o Amor”, atingiu a marca de 16 mil exemplares vendidos em apenas 48 horas de pré-venda.

Para a autora, retornar à Bienal é um momento de conexão com suas raízes. “É muito mais gostoso quando é em casa. Estamos todos conectados a uma baianidade em comum”, afirma Elayne, que celebra o encerramento de sua fase na literatura jovem justamente em sua terra natal.

Raphael Montes e a expansão do roteiro

Conhecido por obras que dominam as paradas de audiência na TV e no cinema, Raphael Montes trará uma perspectiva técnica e criativa para a Bienal. Ao lado da escritora Eliana Alves Cruz, ele abordará como a estrutura dramática de um livro se expande para a linguagem cinematográfica, um tema de alto interesse para novos escritores e fãs de séries.