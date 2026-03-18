Bienal 2026 amplia vale-livro para estudantes e professores na Bahia

Bienal do Livro Bahia 2026 ampliou valor do vale-livro para estudantes e professores - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Bienal do Livro Bahia 2026 terá como um de seus principais destaques a ampliação do vale-livro, que será distribuído a mais de 10 mil estudantes da rede estadual, além de professores.

A iniciativa na última edição, incluiu 15 mil cartões — sendo 10 mil para alunos e 5 mil para docentes — com investimento total de R$ 1,5 milhão e valor de R$ 100 para a compra de livros durante o evento.

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A novidade deste ano é o aumento no valor do benefício, decisão tomada a partir da alta adesão registrada na edição anterior. A Bienal acontece entre 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, reunindo uma programação diversa com debates, encontros com autores e atividades imersivas.



Aumento do benefício impulsiona acesso à leitura

Durante coletiva de imprensa, a secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, confirmou a continuidade do programa e destacou a ampliação do valor.

“Vai ter vale-livro. A gente fez isso, inclusive, na Festa Literária de Feira de Santana (FLIFS). A gente vai fazer de novo agora, na Bienal: vale-livro para os nossos meninos e meninas, mas também para os professores e professoras. É muito importante falarmos sobre isso", disse.

“Este ano, temos uma novidade: vamos aumentar um pouco o valor do vale-livro. A gente percebeu, na Bienal passada, que os estudantes compraram muito com esse vale, e a equipe debateu: ‘Secretária, vamos aumentar um pouquinho?’. E a gente está contemplando, nesta edição, um valor maior para os nossos estudantes.”

Segundo a secretária, a ampliação também se reflete no alcance da ação. “Mais estudantes serão contemplados, e eu estou muito feliz com as entregas.”

Participação ampliada da rede estadual

A mobilização envolve 250 unidades de ensino, com média de 40 estudantes por escola, garantindo participação organizada dos alunos na programação do evento. Além do incentivo à compra de livros, a rede estadual também terá presença ativa na Bienal.

“Nós vamos ter um estande da Secretaria da Educação lá na Bienal, com todas as produções de estudantes e de professores. Eles também estarão lá com a gente, apresentando toda a produção de arte e literatura que fizemos ao longo dos anos na nossa rede estadual.”

Bienal como vitrine cultural e educacional

Com programação ampliada para sete dias, entre 15 e 21 de abril, a Bienal do Livro Bahia 2026 traz o tema “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo” e reúne uma agenda diversa, incluindo mesas de debate, encontros com autores e experiências imersivas.

Entre os destaques está a participação inédita da escritora Julia Quinn, autora da série Bridgerton, confirmada para o dia 18 de abril. Reconhecida internacionalmente, ela é responsável pela obra que deu origem a uma das produções de maior alcance da Netflix.

Confira a programação completa da Bienal do Livro 2026 AQUI.

Para a secretária, o evento representa o resultado de uma política contínua de incentivo à leitura no estado.

“A gente entende a Bienal como essa coroação de tudo o que a gente vem construindo no Estado da Bahia. Já são mais de 81 festas e feiras literárias, com investimento do Governo do Estado para os municípios, articulado com as secretarias de Cultura, Turismo e Educação, para que a gente possa valorizar a produção do território e as produções dos municípios", finalizou.