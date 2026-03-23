Bolsonarista usa Edson Gomes para atacar Bolsa Família

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Cantor Edson Gomes - Foto: Rapha Muller | Ag. A TARDE

O deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus (PL) usou as redes sociais para reagir às declarações dadas pelo cantor baiano Edson Gomes, que detonou os beneficiários do programa Bolsa Família, do governo federal.

A polêmica declaração do artista foi dada durante um show no município de São José do Itaporã, distrito de Muritiba, Recôncavo Baiano. Na ocasião, Edson Gomes alegou que os beneficiários do programa social são como os escravos.

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“Quem recebe Bolsa-Família é escravo. Agora nas eleições, eles vão chamar vocês pra fazer a revisão, pra você votar neles. Ou vota ou tira o Bolsa-Família. Nós não somos mais escravos, não. Nós não vivemos só de comida”, disparou ele, em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

O artista ainda alegou que as pessoas deveriam se preocupar em trabalhar. “O que porr* é R$600?! Vai viver com R$ 600… Vamos trabalhar. Porr* de Bolsa-Família, para viver como escravos. Eles são opressores. Eles nos oprimem”, completou.

Deputado estadual Leandro de Jesus (PL) | Foto: Vaner Casaes/Alba

"Verdades inquestionáveis"

Em postagem no Instagram, Leandro de Jesus afirmou que o discurso político de Edson Gomes abre as mentes das pessoas com "verdades inquestionáveis"

"Simplesmente Edson Gomes abrindo as mentes com verdades inquestionáveis. Em show na Bahia, Édson Gomes afirmou que preto e pobre vota na direita SIM e que querem fazer o povo de escravo com Bolsa Família", escreveu o parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Edson Gomes pode receber Comenda 2 de Julho

O cantor e compositor Edson Gomes pode receber a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O autor da proposta, o deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus (PL) justificou a homenagem como um “reconhecimento do Estado da Bahia pela sua contribuição inestimável à cultura, à música e ao pensamento social” e que “por meio da arte, fortalecem o orgulho do povo baiano”.

O Projeto de Indicação apresentado no último dia 14, ainda precisa ser aprovado no plenário da Alba. A votação não tem data para acontecer.