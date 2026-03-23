Edson Gomes polemiza ao falar do Bolsa Família: “Quem recebe é escravo"

Edson Gomes durante o Festival Virada Salvador - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Edson Gomes causou polêmica ao falar sobre o benefício federal Bolsa Família neste fim de semana. Se apresentando no município de São José do Itaporã, distrito de Muritiba, na Bahia, o artista fez um discurso político e alegou que os beneficiários do programa social são como os escravos.

“Quem recebe Bolsa-Família é escravo. Agora nas eleições, eles vão chamar vocês pra fazer a revisão, pra você votar neles. Ou vota ou tira o Bolsa-Família. Nós não somos mais escravos, não. Nós não vivemos só de comida”, disparou ele, em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

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O artista ainda alegou que as pessoas deveriam se preocupar em trabalhar. “O que porr* é R$600?! Vai viver com R$600… Vamos trabalhar. Porra* de Bolsa-Família, para viver como escravos. Eles são opressores. Eles nos oprimem”, completou.

Trabalhadores têm mais voz

O cantor também aproveitou a ocasião para expor um relato pessoal, dando ênfase aos argumentos apresentados no discurso. Ele afirmou que os trabalhadores possuem mais voz para opinar na política do que aqueles que dependem do dinheiro dado pelos políticos.

“Façam como eu. Agora eu estou melhor, mas nem sempre fui assim não. Já passei por situações difíceis. Eu trabalhei em empresa, já fui CLT, carregando e descarregando caminhão na fábrica de papel lá de cachoeira. Eu era escravo, porque recebia um salário escravo também”, declarou.

“Quando você trabalha de carteira assinada, você vota em quem você quiser votar. Se você quiser votar na esquerda, vota na esquerda. Nós temos o direito de escolha. Eles dizem: ‘preto e pobre não vota na direita’. Vota sim”, reforçou.

“Eles não podem dizer em quem nós temos o direito de votar. Se quer voltar na esquerda, porque você quer votar na esquerda. Mas se quiser votar na direita, porque você quer votar na direita, vote. O voto é seu, não pertence a eles”, concluiu.

Repercussão na web

O discurso viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto uns apoiaram as falas ditas pelo artistas, outros criticaram a comparação e destacaram a importância do Bolsa Família para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“Falou bonito a carreira toda e agora deixando a política estragar seu legado. Deixa política para lá”, disparou um internauta. “Esse cara tem meu respeito, falou o que ninguém tem coragem de falar, aliás sempre foi a favor do povo trabalhador, que produz, o inimigo não é o empresário, o verdadeiro inimigo é o estado”, afirmou outro.

“Engraçado o povo reclama do bolsa família que é um auxílio, mas não são capazes de protestar sobre os salários absurdos dos políticos e fora que ainda tem os auxílios né ? Mas até quando o povo vai se fazer de cego?”, reforçou um terceiro.