SAÚDE
Sertanejo famoso passa por cirurgia delicada no ânus
O artista falou na web sobre o procedimento na região íntima
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Marrone realizou um procedimento cirúrgico no ânus. O cantor sertanejo, que faz dupla com Bruno, fez um post em seu perfil do Instagram e contou que estava se recuperando bem no pós-operatório.
“Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata”, disse ele, sem falar muito sobre a cirurgia.
Leia Também:
Apesar de não ter revelado exatamente o local do procedimento e a motivação, o artista foi exposto pelo portal LeoDias. De acordo com o veículo de comunicação, Marrone cauterizou de uma veia dilatada na região anal.
A cirurgia foi realizada em um hospital de São Paulo, na última sexta-feira, 20, e o famoso segue em sua casa, localizada em Goiânia, enquanto se recupera. Apesar de sentir incômodos na região, ele apresentou um quadro de melhora nos últimos dias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes