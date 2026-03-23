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SAÚDE

Sertanejo famoso passa por cirurgia delicada no ânus

O artista falou na web sobre o procedimento na região íntima

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/03/2026 - 8:43 h

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O artista foi internado em um hospital de São Paulo
O artista foi internado em um hospital de São Paulo -

Marrone realizou um procedimento cirúrgico no ânus. O cantor sertanejo, que faz dupla com Bruno, fez um post em seu perfil do Instagram e contou que estava se recuperando bem no pós-operatório.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Breno Ferreira (@brenoferreiracantor)

“Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata”, disse ele, sem falar muito sobre a cirurgia.

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Apesar de não ter revelado exatamente o local do procedimento e a motivação, o artista foi exposto pelo portal LeoDias. De acordo com o veículo de comunicação, Marrone cauterizou de uma veia dilatada na região anal.

A cirurgia foi realizada em um hospital de São Paulo, na última sexta-feira, 20, e o famoso segue em sua casa, localizada em Goiânia, enquanto se recupera. Apesar de sentir incômodos na região, ele apresentou um quadro de melhora nos últimos dias.

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Tags:

cantor Marrone Saúde

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