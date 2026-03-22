Chappell Roan se desculpa após confusão com família de Jorginho em SP

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Chappell Roan quebra o silêncio - Foto: Reprodução Instagram

A cantora norte-americana Chappell Roan utilizou suas redes sociais na manhã deste domingo, 22, para se pronunciar e pedir desculpas à família do jogador Jorginho, do Flamengo.

É injusto a segurança assumir que alguém não tem boas intenções quando não há motivo para acreditar nisso Chappell Roan - cantora norte-americana

O caso ocorreu no sábado, 21, durante o café da manhã em um hotel de luxo em São Paulo, onde a artista estava hospedada para sua apresentação no Lollapalooza Brasil 2026.

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De acordo com o relato do atleta, sua esposa, Catherine Harding, e sua enteada de 11 anos (filha do ator Jude Law) estavam no restaurante do hotel.

A menina, fã da cantora, apenas sorriu ao reconhecê-la à distância. Na sequência, um segurança abordou a família de forma agressiva, acusando-as de assédio e deixando a criança chorando.

Após a forte repercussão e críticas do jogador na web, a voz de "Good Luck, Babe!" quebrou o silêncio.

O que diz Chappell Roan sobre a polêmica

Em seus Stories no Instagram, a artista deu sua versão dos fatos e esclareceu que o profissional envolvido no atrito não faz parte de sua equipe pessoal.

"Eu nem vi a mulher e a criança. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me incomodou. Eu não pedi para o segurança ir falar com essa mãe e essa criança", afirmou Chappell.

Crítica ao segurança

A estrela pop ponderou que a abordagem do funcionário do hotel foi excessiva: "É injusto a segurança assumir que alguém não tem boas intenções quando não há motivo para acreditar nisso".

Pedido de desculpas

"Sinto muito pela mãe e pela criança. Que alguém tenha presumido que você faria algo e que, se você se sentiu desconfortável, isso me deixa muito triste. Você não merecia isso".

Criança desiste de show no Lollapalooza

Apesar da retratação, o trauma gerado pelo episódio mudou os planos da família. Catherine Harding atualizou os fãs nas redes sociais informando que a filha desistiu de ir ao show de Chappell Roan no Lollapalooza após o ocorrido.

Em vez de comparecer ao Autódromo de Interlagos no sábado à noite, mãe e filha optaram por um "dia de garotas", com compras e jantar na capital paulista. O desabafo de Jorginho chegou a repercutir na imprensa internacional, em veículos como Variety e TMZ.





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