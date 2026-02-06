Menu
TROCA DE FARPAS

Posicionamento político do cantor Edson Gomes vira debate na Alba; entenda

Deputados de diferentes linhas ideológicas trocaram farpas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/02/2026 - 10:01 h

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), repudiou as críticas feitas pela também deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) ao cantor Edson Gomes, um dos principais nomes do reggae brasileiro.

Em declaração à imprensa, Tiago afirmou que, ao chamar o artista de “reacionário”, Olívia tenta desqualificá-lo publicamente pelo simples fato de ele expressar, de forma legítima, uma visão crítica ao comunismo.

“O que se vê não é um debate de ideias, mas uma investida clara para rotular, intimidar e, no limite, silenciar uma voz artística historicamente comprometida com a liberdade e com a denúncia da opressão”, disparou o parlamentar.

Segundo Tiago, ao afirmar que Edson Gomes compõe como comunista, a deputada ignora que críticas às injustiças sociais, às desigualdades e aos abusos de poder não pertencem a uma única ideologia.

Entenda a polêmica

A discussão teve início após uma publicação viralizar nas redes sociais. Há cerca de duas semanas, Edson Gomes insinuou que o comunismo estaria “roubando” as crianças, fazendo um alerta para que as futuras gerações não se tornem “uma presa”.

O conteúdo foi compartilhado pela página Positividade Reggae e gerou reação de Olívia Santana na quinta-feira, 5.

Em publicação no Instagram, a deputada chamou o cantor de “reacionário” e afirmou que grande parte do público de Edson Gomes “é comunista”.

Para Tiago Correia, a fala do artista não é gratuita nem desprovida de contexto histórico.

“(...) Cuba e Venezuela são exemplos de sistemas marcados por supressão de liberdades, perseguição política, censura, encarceramento em massa, fome e milhões de mortes”, concluiu.

