POLÍTICA
CONSERVADOR?

Deputada provoca Edson Gomes e o chama de reacionário: "Sempre foi"

Parlamentar diz que população "se iludiu" com músicas do artista

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

05/02/2026 - 10:01 h | Atualizada em 05/02/2026 - 10:14

Cantor Edson Gomes durante show em Salvador
Cantor Edson Gomes durante show em Salvador -

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 5, para criticar alguns dos posicionamentos do cantor de reggae, Edson Gomes.

Na publicação, Olívia se referiu a Edson como "reacionário", e afirmou que tal postura não é recente.

Olívia Santana ainda pontuou que as letras do artista, considerada por muitos como o maior cantor de reggae do país, sempre passaram a ilusão de uma visão de mundo progressista.

"Edson Gomes é reacionário. Sempre foi. As pessoas é que se iludiram por causa das suas letras de músicas, que mais parecem reflexões de comunista", escreveu a parlamentar na publicação feita no Instagram.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Olívia Santana (@oliviasantana_oficial)

Posicionamento

Edson Gomes tem feito declarações polêmicas em entrevistas recentes e apresentações. O cantor, que é conhecido por suas canções usadas por trabalhadores em manifestações, se posiciona de maneira mais conservadora.

