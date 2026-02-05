CONSERVADOR?
Deputada provoca Edson Gomes e o chama de reacionário: "Sempre foi"
Parlamentar diz que população "se iludiu" com músicas do artista
Por Cássio Moreira
A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 5, para criticar alguns dos posicionamentos do cantor de reggae, Edson Gomes.
Na publicação, Olívia se referiu a Edson como "reacionário", e afirmou que tal postura não é recente.
Olívia Santana ainda pontuou que as letras do artista, considerada por muitos como o maior cantor de reggae do país, sempre passaram a ilusão de uma visão de mundo progressista.
"Edson Gomes é reacionário. Sempre foi. As pessoas é que se iludiram por causa das suas letras de músicas, que mais parecem reflexões de comunista", escreveu a parlamentar na publicação feita no Instagram.
Posicionamento
Edson Gomes tem feito declarações polêmicas em entrevistas recentes e apresentações. O cantor, que é conhecido por suas canções usadas por trabalhadores em manifestações, se posiciona de maneira mais conservadora.
