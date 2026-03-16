Após polêmica, Edson Gomes pode receber honraria de bolsonarista

Edson Gomes pode receber a Comenda Dois de Julho. - Foto: Clara Pessoa/AG. A TARDE

A trajetória de um dos pioneiros do reggae no Brasil pode ser reconhecida em grande estilo. O cantor e compositor Edson Gomes pode receber a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Com mais de 50 anos de carreira, a obra de Edson Gomes é conhecida por seu alto teor de crítica social com temas como desigualdade, violência urbana, pobreza e injustiça frequentemente abordado em suas músicas.

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O autor da proposta, o deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus (PL) justificou a homenagem como um “reconhecimento do Estado da Bahia pela sua contribuição inestimável à cultura, à música e ao pensamento social” e que “por meio da arte, fortalecem o orgulho do povo baiano”.

O Projeto de Indicação apresentado no último sábado, 14, ainda precisa ser aprovado no plenário da Alba. A votação não tem data para acontecer.

Polêmicas

Recentemente, Edson Gomes virou pauta na Casa. Tudo começou após uma publicação viralizar nas redes sociais, na qual o reggaeman insinuou que o comunismo estaria “roubando” as crianças, fazendo um alerta para que as futuras gerações não se tornem “uma presa”.

Por sua vez, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) usou seu perfil no Instagram para criticar o posicionamentos do cantor de reggae. Na publicação, Olívia se referiu a Edson como "reacionário", e afirmou que tal postura não é recente, apesar de suas composições “parecem reflexões de comunista”.

O líder da oposição na Alba, Tiago Correia (PSDB), repudiou as críticas feitas por Olívia e afirmou que, ao chamar o artista de “reacionário”, Olívia tenta desqualificá-lo publicamente pelo simples fato de ele expressar, de forma legítima, uma visão crítica ao comunismo.

Edson Gomes é um das atrações do Lollapalooza BR 2026, um dos maiores festivais de música do mundo. Ele sobe ao palco na próxima sexta-feira, 20, com grandes nomes da cena internacional, como Sabrina Carpenter, Doechii, Lorde, Tyler, The Creator e Chappell Roan.