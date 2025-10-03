FESTIVAL DE LENÇÓIS
Edson Gomes faz história em festival e reúne milhares de fãs
Cantor se apresentou em festival na Bahia
Por Edvaldo Sales
Edson Gomes fez um show marcante no primeiro dia do Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, na noite de quinta-feira, 2. O artista reuniu um público estimado em 15 mil pessoas na Praça Horácio de Matos.
O cantor e compositor baiano é um dos responsáveis por popularizar o reggae no Brasil. Com o filho Jeremias integrando a sua banda, Edson incluiu seus principais hits no repertório, como ‘Malandrinha’, ‘Árvore’, ‘Samarina’, ‘Campos de Batalha’ e ‘Adultério’.
Na primeira noite, o maior evento da Chapada Diamantina prosseguiu com a cantora baiana Samantha Tosto, que apostou em um repertório de bossa nova e samba. A programação contou ainda com o rock da banda Rivô Trio e Outras Substâncias e a Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis.
Leia Também:
O Festival de Lençóis continua neste sábado, 4, com uma programação diversificada. Convidados da Banda Oliveira, os cantores Maria Gadú e Jorge Vercillo prometem um repertório recheado de sucessos autorais. O sábado também será dia de rock com Thathy, o melhor do forró com Carneiro e a performance teatral da Família Grão de Luz e Griô.
Dona do show mais esperado no último dia, Liniker deverá reunir um público recorde na cidade. A cantora traz no repertório músicas do recente álbum ‘Caju’ e hits de sua carreira. A programação de sábado se completa com shows de Clariana com o projeto Amy Reggaehouse, Ópera e de Zion.
O evento tem expectativa de receber mais de 10 mil pessoas por noite.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes