FESTIVAL DE LENÇÓIS

Edson Gomes faz história em festival e reúne milhares de fãs

Cantor se apresentou em festival na Bahia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/10/2025 - 12:28 h
Edson Gomes fez um show marcante
Edson Gomes fez um show marcante -

Edson Gomes fez um show marcante no primeiro dia do Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, na noite de quinta-feira, 2. O artista reuniu um público estimado em 15 mil pessoas na Praça Horácio de Matos.

O cantor e compositor baiano é um dos responsáveis por popularizar o reggae no Brasil. Com o filho Jeremias integrando a sua banda, Edson incluiu seus principais hits no repertório, como ‘Malandrinha’, ‘Árvore’, ‘Samarina’, ‘Campos de Batalha’ e ‘Adultério’.

Na primeira noite, o maior evento da Chapada Diamantina prosseguiu com a cantora baiana Samantha Tosto, que apostou em um repertório de bossa nova e samba. A programação contou ainda com o rock da banda Rivô Trio e Outras Substâncias e a Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis.

O Festival de Lençóis continua neste sábado, 4, com uma programação diversificada. Convidados da Banda Oliveira, os cantores Maria Gadú e Jorge Vercillo prometem um repertório recheado de sucessos autorais. O sábado também será dia de rock com Thathy, o melhor do forró com Carneiro e a performance teatral da Família Grão de Luz e Griô.

Dona do show mais esperado no último dia, Liniker deverá reunir um público recorde na cidade. A cantora traz no repertório músicas do recente álbum ‘Caju’ e hits de sua carreira. A programação de sábado se completa com shows de Clariana com o projeto Amy Reggaehouse, Ópera e de Zion.

O evento tem expectativa de receber mais de 10 mil pessoas por noite.

