MÚSICA
SALVADOR

Show de Fantasmão com Edcity ganha data e local para acontecer

Apresentação marca o começo da turnê de 20 de anos do grupo Fantasmão

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/10/2025 - 10:18 h | Atualizada em 03/10/2025 - 10:40
Edcity voltou para o Fantasmão
Edcity voltou para o Fantasmão -

O show que marca o retorno de Edcity na banda Fantasmão já tem data e local para acontecer em Salvador. A apresentação será gratuita e está marcada para o dia 19 de outubro (domingo), às 11h, no Parque da Cidade. A festa marca o começo da turnê de celebração pelos 20 anos do grupo.

“Estou muito feliz em fazer parte desse projeto tão especial. O Fantasmão é uma banda que eu tenho muito carinho, que surgiu de um sonho meu: levar a realidade das periferias e de toda a população para o mundo. Retornar agora tem um sabor ainda mais especial”, destaca Edcity.

Criada em 2006, a banda conquistou o Brasil com sucessos que embalaram multidões, letras com forte mensagem social e um estilo inovador que influenciou toda uma geração, abrindo caminho para o crescimento do gênero em várias regiões do país.

Edcity promete um espetáculo que une a essência do Fantasmão a novas propostas musicais. Além do show de estreia, o projeto contará com uma série de apresentações comemorativas, regravações de sucessos e músicas inéditas, celebrando duas décadas de contribuição à música baiana e brasileira.

“Quero todo mundo de cara pintada no dia 19, lá no Parque da Cidade, pra gente descer quebrando! Vai ser um retorno e um reencontro lindo, emocionante e repleto de sucessos. A ansiedade já está a mil! Fantasmas existem!”, conclui o cantor.

x