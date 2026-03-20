Binho Galinha segue preso, mas se puder, disputa novo mandato

Publicado sexta-feira, 20 de março de 2026 às 9:56 h • Atualizada em 20/03/2026 às 10:57 | Autor:

Na foto, Binho Galinha, deputado estadual Foto: Sandra Travassos | ALBA - Foto: Sandra Travessos | ALBA

Filho de Milagres radicado em Feira de Santana, o empresário Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, virou um caso único na história da Alba. Está preso desde o início de outubro, mas com o mandato garantido, com a ressalva feita pelos amigos: se puder, este ano ele irá às urnas outra vez tentar novo mandato.

Diz o Regimento Interno da Alba, e também a lei, que ausentes por prisão, mas sem decisão judicial, não precisam justificar faltas. Por aí, ele está salvo.

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Segundo levantamento do site Bahia Notícias, ano passado ele faltou a 34 das 55 sessões, mais dos dois terços minimamente exigidos, mas nas circunstâncias atuais, isso não conta.

Demagogia – Binho é formalmente acusado, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público, de extorsão, agiotagem, receptação qualificada e lavagem de dinheiro do jogo do bicho.E é nesse item aí que mora a controvérsia.

Do ponto de vista legal, o MP está certo. Mas na Alba se leva em conta dois outros aspectos.

Primeiro, pessoalmente Binho é figura de bom trato, não tem inimigos. Segundo, politicamente se diz que ele é vítima de uma das grandes demagogias institucionais do Brasil.

Num País em que o governo tem loterias, há jogos online e, não de agora, o jogo é tolerado (Sílvio Santos passou a vida fazendo), só é crime o jogo do bicho e cassinos. No caso dele, o erro foi entrar na política. Aguarda-se o desfecho.

Na Alba, insegurança ronda o futuro da Comissão de Segurança

Em 2022, o PL de Jair Bolsonaro elegeu na Bahia quatro deputados estaduais, Leandro de Jesus, Diego Castro, Vítor Azevedo e Raimundinho da Jr.

Os dois últimos, Vítor e Raimundinho, logo se alinharam com o governo, mas Leandro e Diego marcaram posições como bolsonaristas, e fim de papo.

Ocorre que entre os dois bolsonaristas há uma diferença. Enquanto Diego mostra posições com clareza, mas nas relações pessoais é uma figura de bom trato, Leandro é raivoso, na tribuna e no trato.

Agora, Diego abriu mão da presidência da Comissão de Segurança Pública e tenta passar a bola para Leandro, mas Rosemberg Pinto (PT), o líder da bancada governista, já disse claramente que não aceita.

– Vamos vetar no voto.

Fabíola pode sair do PSB

A deputada Fabíola Mansur admitiu que este ano pode sair do PSB, partido pelo qual construiu toda a trajetória, de vereadora em Salvador e agora já no terceiro mandato de deputada estadual.

Em 2022, ela teve mais de 58 mil votos e ficou na suplência. Está no mandato em vias de sair porque o titular, Angelo Almeida, está voltando. A possibilidade de mudar tem uma razão clara: necessidade de sobrevivência.

Vítor Bonfim diz que joga atraindo prefeitos do contra

Filho de João Bonfim, que após cinco mandatos de deputado estadual tornou-se conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Vítor Bonfim, também herdeiro dos votos, no terceiro mandato de deputado estadual vai tentar voar mais alto, quer ir para Brasília.

Ele, que era do PDT e em 2022 se reelegeu pelo PV, admite que está procurando um novo partido que atenda mais as expectativas dele, mas nos últimos dias concentra esforços em atrair para a base do governo prefeitos que em 2022 apoiaram a oposição. Diz ter conseguido, nos últimos dias, dois: André Maia (PRD), de Filadélfia, e Devani Silva (PDT), de Cordeiros.

– Tive 70 mil votos, agora preciso acima de 100 mil.

REGISTROS

Justiça Restaurativa

A desembargadora Joanice Maria lança, hoje (16h), no Fórum Ruy Barbosa, o livro História da Justiça Restaurativa na Bahia, em parceria com Cristina Lopes de Oliveira Coelho. A obra, dizem as autoras, reforça o protagonismo baiano na difusão de práticas voltadas ao diálogo e à pacificação social.

Carlos Sodré

O advogado Carlos Sodré, procurador federal aposentado, vai se lançar candidato ao Senado ainda este mês. Ele, que é filho de Itapé, mas fez a trajetória em Itabuna, ainda não definiu o partido, mas que vai, vai.

Entre amigos

O deputado federal Márcio Marinho, presidente estadual do Republicanos, receberá, segunda (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba. O autor da iniciativa é o deputado Jurailton Santos, também do Republicanos. Fica tudo entre amigos.

Assédio eleitoral

Manja aquela do patrão ou chefe pressionar funcionários para votar conforme os interesses deles? Pois o Ministério Público do Trabalho (MPT) prepara nova campanha contra o assédio eleitoral em ambiente profissional. Não definiu data, mas já está no gatilho.