Governo passa o cronograma da ponte ao TCE. Começará 4/06

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação | Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

O secretário Afonso Florence (Casa Civil) foi ontem ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e apresentou o cronograma atualizado da ponte Salvador-Itaparica.

As obras estão previstas para começar em 4 de junho e serem concluídas em 1931. Junto com Florence estava o secretário Mateus Simões Dias, da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste - Ponte Salvador-Itaparica (SVPonte).

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Os dois foram recebidos pelo presidente do TCE, Gildásio Penedo Filho.

O custo da ponte é estimado em R$ 11 bilhões. O projeto prevê um vão central com 400 metros de largura e 85 metros de altura para permitir a passagem de grandes embarcações.

Segundo Mateus Simões, a autorização para a plataforma provisória deve sair nos próximos dias e a autorização para instalação até o fim de maio.

Licenciamento –Também foram detalhados o andamento do licenciamento ambiental e todas as etapas preparatórias para o início das obras, inclusa análise do projeto de engenharia.

Segundo Florence, tudo vem sendo construído com diálogo institucional.

– Todas as comunidades tradicionais estão sendo ouvidas no processo de licenciamento ambiental, incluindo pescadores, terreiros de matriz africana. E as reivindicações estão sendo devidamente consideradas.

Em suma, a ponte parece que agora vai. O que significa redesenhar a Bahia.

Dia de cão na BR-324 com dois sentidos totalmente travados

Um acidente, ontem, em Amélia Rodrigues, envolvendo nove veículos, com um morto e seis feridos, provocou um dia de cão na BR-324. Os engarrafamentos quilométricos fizeram motoristas ficarem mais de cinco horas nas pistas.

Aristides Andrade, caminhoneiro, morador de Feira de Santana, mas que normalmente circula por todo o Brasil, disse que a 324 está cada dia pior.

– Claro que o acidente é um complicador forte, mas cá pra nós, a BR-324 está cada vez mais difícil de se transitar. Os engarrafamentos são diários. E o percurso Salvador-Feira, que normalmente fazemos em uma hora e meia, muitas vezes dura quatro ou cinco horas.

A 324 é a principal via de acesso a Salvador e, segundo Aristides, desde os tempos da ViaBahia não recebe qualquer benefício de respeito. Nem antes, nem agora.

Avante faz aposta baiana

Luis Tibé, deputado federal por Minas Gerais e presidente do Avante desde 2006, a 20 anos portanto, aposta na Bahia para crescer a bancada federal do partido, hoje com cinco integrantes, inclusos os baianos Sargento Isidório e Neto Carletto.

Na Bahia, o Avante elegeu 60 prefeitos em 2024 e hoje está com 70. É aí que o partido, hoje formando uma federação com o SD e o PRD, com 17 deputados, aposta para crescer.

Arlete, aliviando as dores da fibromialgia com a arte

Pintora de autos, grafiteira, restauradora e carpinteira, Arlete Lima, 60 anos, também fala forte nas artes plásticas. É ela quem dá as cartas no saguão de entrada da Alba esta semana com a exposição ‘Meninas dos olhos de Deus’, um conjunto de 18 telas, seis em aerografia e 12 em pintografia.

A aerografia é feita com a pistola automotiva e a pintografia é com o uso do fogo.

Aos 60 anos, Arlete é é mãe de dois filhos e avó de uma neta, mas a seis anos convive com a fibromialgia, síndrome que atinge majoritariamente mulheres, com dores e fadiga.

– Mesmo com dores, continuo pintando. É um ato de resistência. Isso me ajuda a sobreviver.

REGISTROS

Dia de Luto 1

A deputada Olivia Santana (PC do B) apresentou projeto na Alba que institui o dia 17 de outubro como o Dia de Luto pelas mulheres vítimas de feminicídio. A data é referente ao caso Eloá Cristina Pimentel, assassinada, em 2008, num caso de intensa repercussão internacional.

Dia de Luto 2

Em 13 de outubro de 2008, em Santo André, São Paulo, Lindemberg Fernando Alves, 22 anos, invadiu o local em que Eloá, de 15 anos, estudava com a amiga Nayara e lá fez as duas de reféns por mais de 100 horas, até que a polícia invadiu o lugar, ele atirou contra elas, Eloá morreu e Nayara saiu ferida. Ele pegou 98 anos de cadeia.

Mulheres no Legislativo

Amanhã, a partir das 11h30, haverá o lançamento da exposição Mulheres no Legislativo Baiano – 90 anos de luta política (1935 – 2025). A mostra promovida pelo Memorial do Legislativo destaca as mulheres que marcaram o Parlamento baiano. São poucas. Na história, apenas 37, incluindo as 10 atuais.

Arenilton Sampaio

Eunápolis ficou de luto a partir de domingo. Morreu aos 91 anos Arenilton Barreto Sampaio, um dos fundadores da Loja Maçônica Fraternidade 5 de Novembro. Era queridíssimo.