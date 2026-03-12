Nas pesquisas Lula não está tão bem. É isso que anima a oposição

Presidente Lula durante pronunciamento - Foto: Ricardo Stuckert | PR

As últimas pesquisas, Datafolha, no início da semana, e Genial Quaest, ontem divulgada, mostram que o governo Lula não vai muito bem. Será o fim da era do PT no poder?

A pergunta aí vem do leitor Genilson Pinheiro, engenheiro, morador da Vitória. E a resposta precisa é coisa para videntes e afins, mas, tecnicamente, essas pesquisas dizem uma coisa: o jogo de 2026 vai ser trincado.

Em ambas, Lula e Flávio Bolsonaro estão, na margem de erro, empatados na intenção de votos e na rejeição. Estamos a pouco mais de seis meses das eleições – e isso é muito tempo na política.

Se os dois estão quase empatados, com ligeira vantagem para Lula, também é notável que quase empatam na rejeição, um lado com medo da permanência de Lula e o outro com medo da volta da família Bolsonaro.

Campanha decisiva – Lula vinha mal, cresceu após o tarifaço de Trump, agora volta ao de antes. E Flávio Bolsonaro segue na ponga do pai. Disso se conclui que a campanha eleitoral será decisiva.

A esta altura, é claro que pesquisas sinalizam, e o marketing político das partes também está em campo com elas em busca de tais sinais. Olham-se pontos positivos e negativos. Com os primeiros, turbinam-se; com os segundos, criam-se vacinas.

O cenário, da forma como está configurado, carimba a tese dos que diziam que Lula queria enfrentar um Bolsonaro e vice-versa. Os dois se retroalimentam. Eles se odeiam, e um alimenta o outro.

Caso Master pipoca, também, em debate quente na Alba

A divulgação da informação de que ACM Neto fez assessoria para o Banco Master pipocou nos quatro cantos da Bahia, todos os sites replicando, e bateu na Assembleia também.

Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, disparou:

– Já estão chamando ‘Antonio Carlos do Master’. Quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Sempre quiserem associar nossa imagem a corrupção, mas, hoje, são vocês que devem explicações.

Luciano Ribeiro (UB), amigo e aliado de Neto, saiu na defesa, classificando a fala de ‘leviana e irresponsável’.

– Houve um contrato, com emissão de nota fiscal e pagamento de impostos.

Rosemberg retrucou:

– Me respeite, deputado, leviano é você.

E Luciano:

– Eu não vou me calar. Suas palavras foram levianas.

Mais um vice para Jerônimo

Jornalistas de Feira de Santana, como Jair Onofre, do site Bahia na Política, estão botando pilha na escolha do vice de Jerônimo: sugerem o nome do ex-deputado federal Fernando Torres, que é do PSD de Otto Alencar.

Por aí, na banda do PSD, a lista de pedida encharcou. Tem os deputados Alex da Piatã e Adolfo Menezes, a deputada Cláudia Oliveira e, agora, surge Fernando Torres. O MDB ainda está na jogada.

Roberto Patiño reverencia Irmã Dulce com música

Amanhã, farão 34 anos que Irmã Dulce nos deixou, e a data será perenizada pelo artista Roberto Patiño, com o show ‘Sons da Amizade’, ao lado de Meg Azevedo e Duda Ribeiro, sábado, no espaço Pedra da Sereia, em Ondina, quando ele lançará a música ‘O Anjo Bom da Bahia’.

Patiño, que é fundador do Grupo Kamaloka, tem mais de 35 anos de estrada e já se apresentou no Canecão, Rio de Janeiro, ao lado de Geraldo Azevedo.

Ele também é professor de Filosofia, pós-graduado em Consciência e Educação, e na música já tem CDs gravados com Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Joatan Nascimento e o maestro Fred Dantas.

Infovia à vista 1

Davidson Magalhães, diretor de Relações Institucionais da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), apresenta, hoje (14h), no auditório do Senai Cimatec, os resultados da produção e ampliação da conectividade de alta capacidade para universidades, escolas e centros de pesquisa na Bahia.

Infovia à vista 2

A implantação da Infovia Bahia é uma das principais frentes executadas pela RNP no estado, uma parte do programa Conecta, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Esperança tucana

Presente na homenagem do TCM a Hugo Motta, o deputado federal Adolfo Viana tem esperança que o PSDB, partido do qual ele é o único federal na Bahia, cresça nas eleições deste ano. Em 2018, elegeu 29 federais, mas em 2022 caiu para 18. A saída de Geraldo Alckmin, que mudou para o PSB para ser vice de Lula, prejudicou.

SOS Jumento

Moradores da Área Industrial de Remanso chamaram a prefeitura para resolver um problema inusitado: dar um jeito num jumento abandonado. O animal estava muito debilitado e fedia muito. A comunidade queria se livrar dele, mas tratando-o bem.