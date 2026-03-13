Em São Roque, todos esperam o estaleiro, e os bandidos também

Estaleiro da Enseada do Paraguaçu - Foto: Paula Fróes | Assessoria Jaques Wagner

São Roque do Paraguaçu, paradisíaco povoado de Maragogipe, vislumbra um fio de esperança com o contrato firmado pela Concessionária da Ponte Salvador-Itaparica e a Petrobras para usar a área como canteiro da ponte.

Para quem já viu o céu, com quase 6 mil empregos quando a Odebrecht operava na área, e o inferno que a Lava Jato trouxe, com pousadas fechando e 59 jovens assassinados nos embates do crime organizado, o fio do tempo novo desabrochou.

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Dizem que o crime organizado está quieto, mas também esperando. Vislumbra um tempo em que vai correr mais dinheiro, como todos.

E convém a ressalva, uma coisa é o canteiro, outra é o estaleiro. Antes, a Odebrecht administrava toda a área, agora só controla a parte naval, que constrói hoje seis barcaças e está na expectativa de construir seis navios.

Jerônimo lá – Na viagem que fez, ontem, a Brasília, uma das missões de Jerônimo é destravar o andamento, já que o contrato com a CVM está no BNDES, que quer garantias.

E será que agora vai? Um cidadão que prefere não se identificar, morador da área, diz que essa é a grande esperança, mas está tudo andando muito lento. A coisa recomeçou, ainda muito tímida, com 600 empregos, com a expectativa de ganhar pique com os navios.

Lula foi lá em outubro para anunciar a retomada, mas até agora fica a pergunta no ar: cadê? A volta de São Roque repercute muito lá, e em toda a banda sul do Recôncavo. A torcida é geral, com ponte e navios.

Com a saída de Renan, como vai ficar o contorno de Feira?

Numa entrevista em janeiro, Jerônimo disse que as obras da banda leste do anel do contorno de Feira de Santana, 7,5 km, estariam concluídas, e agora já se vê: não vai dar.

A questão está empacada com o projeto da drenagem, a prefeitura de Feira, não de agora, mas desde Colbert Martins, diz que está subdimensionado, ou seja, do jeito que está é candidato a virar ponto de alagamento.

Pior, Renan Filho, ministro dos Transportes, deixará o cargo em 5 de abril para se candidatar a governador de Alagoas. E como foi ele quem deflagrou a obra, o receio é de que, até o sucessor tomar pé da situação, atrase mais.

Uma das pautas de Jerônimo em Brasília foi essa. Jornalistas feirenses dizem temer que tenha entrado água no projeto. Ou seja, a drenagem que se teme causar alagamentos no futuro, já alagou?

Otto e Adolfo entre amigos

O senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, e o deputado Adolfo Menezes, ex-presidente da Assembleia, almoçaram, ontem. No cardápio, o prato do mês: a escolha do vice de Jerônimo.

Citado como uma das possibilidades, Adolfo repetiu que não quer. Está de olho mesmo é na vaga de Chico Neto no TCM. Os dois concordam num ponto. Como a Bahia nunca teve uma governadora ou vice, o melhor seria uma mulher.

Renato Costa, a Comenda que homenageia Itabuna

Em vias de completar 85 anos (dia 26), vice-prefeito de Itabuna no 2º mandato de Fernando Gomes (1989-1992), duas vezes deputado estadual (1995-2003), o médico Renato Costa recebe, hoje (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba, iniciativa do conterrâneo Pancadinha (SD).

1 – Ele formou-se em medicina em dezembro de 1968, dois dias depois que a ditadura militar decretou o AI-5, quando o acusaram de ter fugido pelos fundos da reitoria da Ufba.

– Mentira. Fui para casa e só no dia seguinte o coronel Arthur de Carvalho bateu na minha porta. Eu não estava e nada aconteceu.

2 – Chamou Geraldo Simões, ex-prefeito, de ‘inadimplente da palavra’, o que colou.

E podia. Ele sempre foi adimplente da decência.

REGISTROS

Aplauso para Marcelo

Marcelo, goleiro do Jacuipense, escolhido como o melhor do Campeonato Baiano, ganhou uma Moção de Aplausos da Alba, iniciativa do deputado Ricardo Rodrigues (PSD). “Ele é filho de Irecê, e traduz um orgulho para o povo baiano”. Ricardo é de Lapão, na região de Irecê.

Felipe vice

Indicado por Rosemberg Pinto (PT), o líder do governo na Alba, o deputado Felipe Duarte, que se filiou ao Avante, saindo do PP, é o novo vice-líder da bancada da oposição na Alba. Ele é de Guanambi, concorre com a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), mas os dois se dão bem.

Duplo convite

Em entrevista a Dilton Coutinho, do Acorda Cidade, Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, revelou que foi convidado para ser vice tanto de Jerônimo, como de ACM Neto. Recusou os dois.

No Jequitinhonha

O DNIT baixou regras para o trânsito na ponte do Rio Jequitinhonha (Itapebi). Além de veículos leves, podem transitar, qualquer hora, caminhões com até três eixos (33 toneladas). Terá controle de peso nos dois lados da ponte. Fora disso, não passa.