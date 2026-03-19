Alba homenageia ex-deputadas baianas. São apenas 37 em 194 anos

Inauguração da exposição Mulheres no Legislativo baiano - Foto: Juliana Andrade | Agência ALBA

A deputada Ivana Bastos (PSD) completou ontem um ano que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. E ela inaugurou também a exposição Mulheres no Legislativo Baiano, 90 anos de luta política (1935-2025), no Memorial da Alba.

Parece mais um ato para celebrar Março, o Mês da Mulher, mas uma olhadinha na história vê-se que o tal ato protagoniza um simbolismo é da pesada.

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Simples. Em 194 anos de existência, mais de oito mil deputados já passaram pela Assembleia da Bahia. E destes, apenas 37, incluindo as nove atuais, são mulheres, a primeira delas, Maria Luiza Bittencourt, entre 1934 e 1937, 90 anos atrás.

Briga total – Pergunta a Ivana: se dos 14.136.417 habitantes baianos a maioria, ou 51,7%, é composta por mulheres, totalizando aproximadamente 7,3 milhões, segundo o IBGE, não é muito pouca mulher na representação política?

– Claro que sim, pouquíssima. E aí uma das razões da nossa luta, brigar sempre para a mulher conquistar o respeito que ela merece.

É um desafio e tanto, mas é mais um daqueles casos em que o caminho do ajuste é longuíssimo, cheio de buracos, lamas e penhascos, mas para gente que se respeita, é único, então pé na estrada.

Ivana, junto com as outras deputadas, Fabíola Mansur (PSB), Olívia Santana (PCdoB), Soane Galvão (PSB) Cláudia Oliveira (PSD), Fátima Nunes (PT), Kátia Oliveira (UB), Ludmilla Fiscina (PSD) e Maria Del Carmem (PT) ontem deram as mãos e gritaram: ‘Viva Maria Bittencourt!’.

Hoje é dia de plantar milho e Fatima diz que São José garante

Sempre atenta as oscilações climáticas do sertão baiano, a deputada Fátima Nunes (PT), vice-presidente da Assembleia, diz que lá no semi-árido a instabilidade permanece.

– Tem dias que chove muito e depois pára, não chove nada. Estamos nessa agora, após a chuvarada.

Mas ela adverte aos sertanejos para um fato cultural: hoje é dia de São José, dia de plantar milho.

– E no sertão se diz que quem planta no Dia de São José, sempre colhe.

Fátima, que é de Paripiranga, mas com atuação voltada para as cercanias de Cícero Dantas, está no sexto mandato de deputada estadual, a caminho do sétimo. Em sua trajetória ele muito se aproximou dos índios kiriris, em Banzaê.

– Da vivência com os índios tiramos muitos aprendizados.

Com São José, é a mistura dos europeus com os nativos.

Ludmila se diz bem no PSD

A deputada Ludmilla Fiscina, que em 2022 se elegeu pelo PV, na federação com o PT e o PCdoB, mudou de partido, está no PSD do senador Otto Alencar. E diz que está muito satisfeita.

– Nós já vínhamos encaminhando muitas demandas através do senador. Para mim, acho que foi apenas uma questão de ajuste.

Ludmilla diz que a mudança foi toda ligth, sem traumas na federação.

Fabíola Mansur, o dilema de ter voto, sem mandato

Embora tenha obtido 58.064 votos nas eleições de 2022, mais do que 16 outros deputados estaduais eleitos, a deputada Fabíola Mansur vive um dilema: corre o risco de sair do mapa da representação parlamentar baiana agora.

Ela é suplente do PSB, e assumiu porque Angelo Almeida virou secretário de Desenvolvimento Econômico. Agora, ele está voltando e a fórmula para manter Fabíola seria promover Soane Galvão, que é do mesmo partido e não vai disputar a reeleição, a secretária de Estado. A Secretaria seria a das Mulheres, hoje ocupada pelo PT, que não abre mão.

Pergunta a Soane: vai ser secretária?

– Dia 5 de abril saberemos.

É a data quem tudo se definirá.

REGISTROS

Shopping Parque 1

O Shopping Parque Bahia, em Lauro de Freitas, vai marcar a passagem dos seus seis anos de inauguração com pompas. Sábado (19h), na Praça de Alimentação, se apresenta Pedro Pondé e ao longo da semana tem também o Grupo Liron e Alex Moraez, que fecha domingo a festa iniciada terça.

Shopping Parque 2

Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia, diz que a programação tem a pretensão de comemorar e agradecer.

– É uma festa para a família, com gente de todas as idades, uma forma de presentearmos o público.

Aposta zero

Fabrício Falcão (PC do B) apresentou projeto na Alba que proíbe a utilização de recursos oriundos de programas de transferência de renda mantidos com recursos do tesouro estadual, em apostas de quota fixa (bets) e jogos de azar online. Ele diz que o Bolsa Presença, Primeiro Emprego e auxílios emergenciais se enquadram.

Luto em Ibirapitanga

Ibirapitanga chorou a morte de Francisco Quinto de Sousa Neto, o Chiquinho, ex-prefeito, aos 90 anos, ocorrida anteontem. Ele marcou a trajetória dele apostando na educação,