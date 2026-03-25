A turma dos aplicativos gritou e conseguiu um fato: travou Salvador

Protesto chegou às ruas do CAB - Foto: Reprodução | Instagram

A Avenida Paralela, principal via de tráfego de Salvador, virou um inferno na manhã de ontem. Simplesmente ninguém passava. À tarde, novo inferno na banda entre o CAB e a rota rumo ao aeroporto.

Foram os motoristas por aplicativo protestando contra o aumento dos combustíveis e reivindicando tarifa zero de ICMS como forma de baixar os preços. A única coisa que conseguiram foi infernizar a vida na capital baiana.

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– Nós só queremos ser ouvidos pelo Estado, isso é o mínimo. Queremos a redução do ICMS para zero.

A pedida aí foi externada por André Freire. Eles conseguiram ser ouvidos por deputados, na Assembleia. Mas só ouvidos, atendidos, não.

Conversa na rua – Após terem seguido pela Paralela, pararam em frente à Assembleia, que estava cercada por forte contingente policial.

Conseguiram entrar, foram ao plenário, a deputada Fátima Nunes (PT), vice-presidente, Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, e Hilton Coelho decidiram sair na rua para conversar e dizer o óbvio: o assunto, baixar ICMS, não era com eles, nada podiam fazer. Eles decidiram seguir o protesto até o aeroporto, travando a Paralela de novo.

Um morador do Imbuí que tentou levar a mãe ao médico e ficou travado na Paralela desabafou: “A felicidade que eles buscam é justa. E a minha, a de ver minha mãe bem, como é que fica?” É o efeito do terror que Donald Trump provocou no Irã batendo cá.

Em Feira, Colbert foge da briga na disputa para deputado federal

Sempre citado como possível candidato a deputado federal, o ex-prefeito Colbert Martins já admite, é bem provável que mude de ideia e vá tentar uma vaga na Alba.

A questão é que na banda do prefeito Zé Ronaldo (UB) a disputa principal é entre o empresário Zé Chico (UB) e o vice-prefeito Pablo Roberto (PSDB), enquanto no campo petista o deputado federal Zé Neto este ano tem no calo Deyvid Bacelar, presidente da FUP.

Conte-se aí com o fato de que Colbert saiu da prefeitura muito desgastado. E, somando alhos com bugalhos, a disputa por uma vaga na Alba, na banda dele, está mais light.

No lado de Zé Ronaldo tem o já deputado Zé de Arimatéia (Republicanos) e o vereador Jurandir Carvalho, contra Angelo Almeida (PSB) e Robinson Almeida (PT), em tese um cenário bem mais ameno. Mas seja como for, o astral para Colbert não é lá muito bom.

Encontro de prefeitos sexta

Sob a batuta de Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, prefeitos baianos vão se reunir, sexta, no Centro de Convenções de Salvador, para participar do Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras.

Lá estarão os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dueck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). Entre os assuntos, os desafios dos municípios que arrecadam pouco, mas têm grandes extensões territoriais.

Meg Mendes, a imperatriz do abstrato, está na Alba

Magnólia Mendes de Assis, simplesmente Meg Mendes, está no time das artistas que abrilhanta o Mês da Mulher na Alba.

É ela quem dá as cartas lá esta semana, sempre acompanhada por amigos e familiares, como Lúcia Teles Maria de Lourdes, 91 anos, a irmã Sandra Costa, a filha Vanessa Brasileiro e a sobrinha Monique Caribe.

Meg, que se diz apaixonada pelo abstrato, sempre em óleo sobre tela, aos 67 anos diz que intensificou a produção há três anos, quando passou a integrar a escola Companhia de Pintura, sob a batuta da professora Cláudia Reis.

– É uma honra representar as mulheres com a beleza e sutileza dessa arte.

REGISTROS

Que venha a ponte

O engarrafamento na BR-324, ontem, por volta das 8 da manhã, no sentido Feira-Salvador, bateu mais de 10 km contado a dedo. Quanto mais perto da capital, pior. Sinal claro de que a ponte Salvador-Itaparica é inevitável. Aliás, já vem tarde, ao que parece.

Ainda Edson Gomes

E na Alba pintou o projeto para conceder a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da Casa, ao cantor Edson Gomes, o que disse que quem recebe Bolsa Família é escravo. Advinhe o autor? Ele mesmo: Leandro de Jesus (PL). É mais um caso que tem tudo para a mesa diretora engavetar.

Traços Históricos

Antonio Isaías Ribeiro, ou simplesmente Isaías Ribeiro, lançará, amanhã (10h), em sessão solene na Câmara de Cairu, o livro 1942 de Cairu – Traços Históricos. Filho da terra, ele relata período em que o País entrou na 2ª Guerra Mundial, após o afundamento de navios por submarinos alemães perto de Morro de São Paulo.

Crimes de guerra

E já que falamos de guerra, o deputado Hilton Coelho (PSOL) mandou para Lula uma indicação, sugerindo que o Brasil proíba a entrada de militares que cometeram crimes de guerra. Ele mira os israelenses.