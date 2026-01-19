‘Caribe baiano’ é dominado por israelenses durante o verão

O destino é um dos mais procurados pelos turistas - Foto: Manu Dias | GOV BA

Uma ilha na Bahia tem se tornado o destino favorito de turistas israelenses ao longo dos últimos anos. Localizada a cerca de 60 quilômetros de Salvador, Morro de São Paulo é um dos locais mais procurados por moradores do país do Oriente Médio.

Segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Turismo de Cairu, município que abriga o arquipélago, ao Portal A TARDE, o local recebeu cerca de 15 mil turistas israelenses ao longo de todo o ano de 2025, representando uma taxa de 21,36%. No verão de 2023-2024 esse número foi menor, chegando a marca de quase 5 mil.

Uma das explicações para esse crescimento significativo é o serviço militar obrigatório no país. Homens e mulheres devem cumprir carreira militar, ficando três e dois anos em serviço, respectivamente.

Após o período determinado, eles usam o dinheiro acumulado para fazer viagens pelo mundo. A Bahia foi escolhida como um destes principais destinos após servir de cenário para a série israelita ‘Magic Malabi Express’, que fez sucesso entre o público jovem.

Argentinos comandam o turismo

Apesar do número crescente, não são só os israelenses que dominam a área turística do “caribe baiano”. De acordo com uma lista apresentada pela Secult, os argentinos são os que mais passam os dias de folga em Morro de São Paulo.

Dados mostram que os “hermanos” totalizam 25,17% dos turistas da região. Eles são seguidos pelos chilenos (11,01%), franceses (9,75%), uruguaios (9,29%), portugueses (4,14%), espanhóis (2,93%) e outros.