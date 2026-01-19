Menu
BRASIL
SUSTO

Turbina pega fogo e voo tem decolagem interrompida

Caso ocorreu no Aeroporto de Florianópolis na noite de domingo, 18

Redação

Por Redação

19/01/2026 - 12:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Turbina pega fogo e voo tem decolagem interrompida
-

A decolagem de um avião da Latam precisou ser interrompida após uma turbina pegar fogo no Aeroporto Internacional de Florianópolis, na noite de domingo, 18. O voo LA 3819 sairia da capital catarinense com destino a Brasília (DF).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra fumaça saindo de uma das asas da aeronave, que já estava em movimento na pista.

Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, o avião ainda estava no solo quando a decolagem foi suspensa de forma segura.

A equipe de bombeiros da pista foi acionada para acompanhar a ocorrência e a aeronave retornou ao pátio. Ninguém ficou ferido e o motivo do incêndio ainda não foi informado.

O que diz a Latam

Em nota, a Latam informou que ofereceu assistência aos passageiros, que foram reacomodados no voo LA 9000. A aeronave pousou no Aeroporto de Brasília às 7h15 desta segunda-feira, 19.

“A segurança é um valor primordial em todas as decisões da Latam, que segue rigorosamente todas as normas e regulamentos aplicáveis para garantir uma operação segura para todos”, diz o comunicado.

x