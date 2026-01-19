Turbina pega fogo e voo tem decolagem interrompida

- Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A decolagem de um avião da Latam precisou ser interrompida após uma turbina pegar fogo no Aeroporto Internacional de Florianópolis, na noite de domingo, 18. O voo LA 3819 sairia da capital catarinense com destino a Brasília (DF).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra fumaça saindo de uma das asas da aeronave, que já estava em movimento na pista.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, o avião ainda estava no solo quando a decolagem foi suspensa de forma segura.

A equipe de bombeiros da pista foi acionada para acompanhar a ocorrência e a aeronave retornou ao pátio. Ninguém ficou ferido e o motivo do incêndio ainda não foi informado.

O que diz a Latam

Em nota, a Latam informou que ofereceu assistência aos passageiros, que foram reacomodados no voo LA 9000. A aeronave pousou no Aeroporto de Brasília às 7h15 desta segunda-feira, 19.

“A segurança é um valor primordial em todas as decisões da Latam, que segue rigorosamente todas as normas e regulamentos aplicáveis para garantir uma operação segura para todos”, diz o comunicado.