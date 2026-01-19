SUSTO
Turbina pega fogo e voo tem decolagem interrompida
Caso ocorreu no Aeroporto de Florianópolis na noite de domingo, 18
Por Redação
A decolagem de um avião da Latam precisou ser interrompida após uma turbina pegar fogo no Aeroporto Internacional de Florianópolis, na noite de domingo, 18. O voo LA 3819 sairia da capital catarinense com destino a Brasília (DF).
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra fumaça saindo de uma das asas da aeronave, que já estava em movimento na pista.
Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, o avião ainda estava no solo quando a decolagem foi suspensa de forma segura.
A equipe de bombeiros da pista foi acionada para acompanhar a ocorrência e a aeronave retornou ao pátio. Ninguém ficou ferido e o motivo do incêndio ainda não foi informado.
O que diz a Latam
Em nota, a Latam informou que ofereceu assistência aos passageiros, que foram reacomodados no voo LA 9000. A aeronave pousou no Aeroporto de Brasília às 7h15 desta segunda-feira, 19.
“A segurança é um valor primordial em todas as decisões da Latam, que segue rigorosamente todas as normas e regulamentos aplicáveis para garantir uma operação segura para todos”, diz o comunicado.
