Destroços de avião desaparecido com 11 pessoas a bordo são encontrados

Aeronave do modelo ATR 42-500 - Foto: Divulgação

Destroços de uma aeronave que havia desaparecido na província de Sulawesi do Sul, na Indonésia, foram encontrados neste domingo, 18, nas proximidades de uma montanha coberta por neblina. As equipes de resgate ainda buscam as 11 pessoas que estavam a bordo.

Pertencente ao grupo de aviação Indonesia Air Transport, a aeronave do modelo ATR 42-500 turboélice perdeu contato com o controle de tráfego aéreo no sábado, 17, por volta das 13h30 no horário local (3h da madrugada, em Brasília).

Oito tripulantes e três funcionários do Ministério de Assuntos Marítimos e Pesca da Indonésia estavam a bordo da aeronave, que havia sido fretada pelo para realizar vigilância aérea da atividade pesqueira.

O chefe da agência de resgate de Sulawesi do Sul, Muhammad Arif Anwar, afirmou à televisão local que os socorristas estão dispostos a mobilizar cerca de 1.200 profissionais nas buscas pelos passageiros e tripulantes desaparecidos.

“Nossa prioridade é procurar as vítimas, e esperamos que haja algumas que possamos evacuar com vida”, disse.

Andi Sultan, funcionário da agência de resgate local, informou que equipes foram enviadas aos locais onde os destroços foram encontrados, mas as buscas estão sendo dificultadas por neblina intensa e pelo terreno montanhoso.

O que causou o acidente?

A investigação sobre o caso será conduzida pelo Comitê Nacional de Segurança no Transporte da Indonésia. A causa ainda é desconhecida, e especialistas afirmam que a maioria dos acidentes aéreos são causados por uma combinação de fatores.

Em nota, a ATR afirmou que seus peritos estão colaborando com as autoridades indonésias e com a companhia aérea na investigação do acidente. De acordo com a empresa, o modelo que se envolveu no acidente é reconhecido por unir economia operacional, confiabilidade e capacidade de operar em pistas curtas.