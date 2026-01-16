Ator famoso patenteia voz e imagem para se proteger de IAs generativas

Matthew McConaughey, ator de Hollywood - Foto: Getty Images

O ator norte-americano Matthew McConaughey, que estrelou sucessos como “Interestelar” e “Clube de Compras Dallas”, patenteou sua imagem e voz junto às autoridades de propriedade intelectual dos Estados Unidos para impedir que sua imagem seja usada sem seu consentimento em plataformas de inteligência artificial (IA).

O registro foi feito pelo braço comercial da Fundação Just Keep Livin, criada pelo ator e sua mulher, Camila Alves, como foi divulgado em reportagem da AFP.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Problema da modernidade

Com o surgimento de inteligências artificiais como o ChatGPT, vários artistas expressaram preocupação com o uso não autorizado de suas imagens a partir desse tipo de tecnologia. Contudo, McConaughey é um dos palcos que recorreram à esfera judicial para coibir essa prática.

Em 2023, a atriz Scarlett Johansson, intérprete da personagem Viúva Negra no Universo Cinematográfico da Marvel, processou o aplicativo Lisa AI por criar uma imagem sua sem seu consentimento para um anúncio publicitário. McConaughey, por sua vez, preferiu prevenir o problema ao invés de remediá-lo.

O artista não se opõe totalmente à IA generativa, já que possui participação acionária na startup ElevenLabs, especializada em tecnologia de voz, que já criou uma versão em IA da voz dele. "Queremos garantir que nossos clientes tenham o mesmo tipo de proteção que suas empresas têm", explicou o advogado Kevin Yorn, que representa o ator.

Segundo Yorn, seus clientes recebem "parte do valor que está sendo gerado com essa nova tecnologia por meio do uso de sua voz e imagem".