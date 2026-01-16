Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVENÇÃO

Ator famoso patenteia voz e imagem para se proteger de IAs generativas

Uso indevido de imagens por inteligências artificiais se mostrou um grande problema recentemente

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

16/01/2026 - 22:39 h
Matthew McConaughey, ator de Hollywood
Matthew McConaughey, ator de Hollywood -

O ator norte-americano Matthew McConaughey, que estrelou sucessos como “Interestelar” e “Clube de Compras Dallas”, patenteou sua imagem e voz junto às autoridades de propriedade intelectual dos Estados Unidos para impedir que sua imagem seja usada sem seu consentimento em plataformas de inteligência artificial (IA).

O registro foi feito pelo braço comercial da Fundação Just Keep Livin, criada pelo ator e sua mulher, Camila Alves, como foi divulgado em reportagem da AFP.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Problema da modernidade

Com o surgimento de inteligências artificiais como o ChatGPT, vários artistas expressaram preocupação com o uso não autorizado de suas imagens a partir desse tipo de tecnologia. Contudo, McConaughey é um dos palcos que recorreram à esfera judicial para coibir essa prática.

Em 2023, a atriz Scarlett Johansson, intérprete da personagem Viúva Negra no Universo Cinematográfico da Marvel, processou o aplicativo Lisa AI por criar uma imagem sua sem seu consentimento para um anúncio publicitário. McConaughey, por sua vez, preferiu prevenir o problema ao invés de remediá-lo.

Leia Também:

Entenda a mudança nos veículos da China que pode afetar o Brasil
Após cessar-fogo em Gaza, veja quem fica no controle da região
Jogador é encontrado morto aos 30 anos; polícia investiga

O artista não se opõe totalmente à IA generativa, já que possui participação acionária na startup ElevenLabs, especializada em tecnologia de voz, que já criou uma versão em IA da voz dele. "Queremos garantir que nossos clientes tenham o mesmo tipo de proteção que suas empresas têm", explicou o advogado Kevin Yorn, que representa o ator.

Segundo Yorn, seus clientes recebem "parte do valor que está sendo gerado com essa nova tecnologia por meio do uso de sua voz e imagem".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos autorais ia Inteligência Artificial Matthew McConaughey Propriedade Intelectual

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Matthew McConaughey, ator de Hollywood
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Matthew McConaughey, ator de Hollywood
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Matthew McConaughey, ator de Hollywood
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Matthew McConaughey, ator de Hollywood
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x