Após cessar-fogo em Gaza, veja quem fica no controle da região

Faixa de Gaza - Foto: OMAR AL-QATTAA | AFP

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira, 16, quem ficará à frente da administração da Faixa de Gaza após o fim dos conflitos na região. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas determinou, entre outras coisas, que o grupo terrorista deixasse de governar o território palestino.

Segundo a Casa Branca, a supervisão da região estará a cargo do chamado Conselho da Paz, órgão presidido por Donald Trump, presidente dos EUA. Confira os nomes que compõem esse órgão:

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marco Rubio - secretário de Estado americano;

Tony Blair - ex-primeiro-ministro do Reino Unido;

Steve Witkoff e Jared Kushner - enviados de Trump para o Oriente Médio;

Marc Rowan - bilionário americano;

Ajay Banga - presidente do Banco Mundial;

Robert Gabriel - assessor de Trump.

O Conselho da Paz estará acima do Comitê Nacional para o Governo de Gaza (NCAG, sigla em inglês), liderado por Ali Shaath, ex-ministro dos Transportes da Autoridade Palestina, entidade que governa parcialmente a Cisjordânia ocupada. Nascido da Faixa de Gaza, Shaath é responsável pela reconstrução do território palestino.

Em nota, a Casa Branca caracterizou Shaath como "um líder tecnocrático altamente respeitado que coordenará a reconstrução de serviços públicos e instituições civis de Gaza a fim de estabilizar a vida dos habitantes [do território]".

A criação do Conselho da Paz e do NCAG integrava a segunda fase do plano de paz dos Estados Unidos aceito por Israel e pelo Hamas e aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU em novembro.

O governo Trump ainda anunciou a criação de um Conselho Executivo de Gaza, que terá a função de "apoiar o governo" de Shaath para "promover a paz, estabilidade, segurança e prosperidade" do território. Confira as figuras internacionais que fazem parte desse órgão: