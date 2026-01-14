Queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 28 mortos e 64 feridos

- Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Um guindaste caiu sobre os vagões de um trem na Tailândia nesta quarta-feira, 14, fazendo com que a locomotiva descarrilhasse, matando pelo menos 28 pessoas e deixando cerca de 64 feridos, informou a polícia local. O trem circulava entre a capital, Bangcoc, e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país.

O Ministério da Saúde informou 28 mortos e 64 pessoas hospitalizadas, sete delas em estado grave. “Uma grua desabou sobre um trem, que descarrilou e pegou fogo”, indicaram as autoridades da província em nota.

O ministro dos Transportes da Tailândia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmou que 195 pessoas estavam a bordo.

As operações de resgate foram interrompidas temporariamente devido a um “vazamento de produtos químicos”, informou a polícia local, sem mencionar sua origem.

A grua era utilizada em uma obra para conectar Bangcoc a Kunming, no sul da China, via Laos. O empreendimento é parte da política de Pequim para as “novas rotas da seda”, destinada a melhorar seus intercâmbios comerciais e fortalecer sua influência.

Para evitar que essa ferrovia prejudique suas boas relações com os Estados Unidos, a Tailândia assume o custo total.

A China continua prestando assistência técnica, mas “parece que o trecho em questão está sendo construído por uma empresa tailandesa”, comentou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Trata-se da empresa Italian-Thai Development, segundo a China Railway Design, consultora do projeto.

“Esse tipo de acidente ocorre com muita frequência”, lamentou o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul. “Precisamos identificar a causa imediatamente. Os responsáveis terão que prestar contas”, acrescentou.