Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 28 mortos e 64 feridos

195 pessoas estavam a bordo do trem

Redação e AFP

Por Redação e AFP

14/01/2026 - 8:33 h
Imagem ilustrativa da imagem Queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 28 mortos e 64 feridos
-

Um guindaste caiu sobre os vagões de um trem na Tailândia nesta quarta-feira, 14, fazendo com que a locomotiva descarrilhasse, matando pelo menos 28 pessoas e deixando cerca de 64 feridos, informou a polícia local. O trem circulava entre a capital, Bangcoc, e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país.

O Ministério da Saúde informou 28 mortos e 64 pessoas hospitalizadas, sete delas em estado grave. “Uma grua desabou sobre um trem, que descarrilou e pegou fogo”, indicaram as autoridades da província em nota.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ministro dos Transportes da Tailândia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmou que 195 pessoas estavam a bordo.

As operações de resgate foram interrompidas temporariamente devido a um “vazamento de produtos químicos”, informou a polícia local, sem mencionar sua origem.

Leia Também:

Pena de morte: Irã deve executar manifestante por enforcamento
Adeus, repelente! Saiba qual país do mundo não tem mosquitos
Cantora famosa se casa com cachorro no aniversário de 50 anos

A grua era utilizada em uma obra para conectar Bangcoc a Kunming, no sul da China, via Laos. O empreendimento é parte da política de Pequim para as “novas rotas da seda”, destinada a melhorar seus intercâmbios comerciais e fortalecer sua influência.

Para evitar que essa ferrovia prejudique suas boas relações com os Estados Unidos, a Tailândia assume o custo total.

A China continua prestando assistência técnica, mas “parece que o trecho em questão está sendo construído por uma empresa tailandesa”, comentou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Trata-se da empresa Italian-Thai Development, segundo a China Railway Design, consultora do projeto.

“Esse tipo de acidente ocorre com muita frequência”, lamentou o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul. “Precisamos identificar a causa imediatamente. Os responsáveis terão que prestar contas”, acrescentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente feridos guidaste Morte trem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x