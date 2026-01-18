Menu
HOME > TURISMO
VOCÊ IRIA?

Este trem passa por dentro de um prédio de 19 andares e surpreende quem vê

Engenharia virou atração em grande cidade

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

18/01/2026 - 12:13 h
Parece ficção científica, mas é real -

Em meio ao cenário urbano vertiginoso de Chongqing, uma das maiores e mais populosas cidades da China, uma cena chama a atenção de moradores e visitantes: um trem de monotrilho atravessa o interior de um edifício residencial de 19 andares. Longe de ser um improviso, a solução é resultado de um projeto urbano pensado para lidar com os desafios de espaço em uma metrópole marcada por relevo montanhoso e alta densidade populacional.

O prédio foi concebido desde o início para abrigar a passagem do transporte público. Em vez de desviar a linha ou demolir construções existentes, engenheiros optaram por integrar a estação diretamente à estrutura do edifício, permitindo que moradia e mobilidade urbana coexistam no mesmo espaço.

Leia Também:

Para conter o mar, cidade mais cara do Brasil aposta em muro na praia
Local conhecido como "Caribe brasileiro" passa a cobrar nova taxa
Esse “Caribe” brasileiro fica em Salvador e quase ninguém conhece

A estação do monotrilho ocupa os andares intermediários do prédio, entre o sexto e o oitavo pavimento. É nesse trecho que os trens param para embarque e desembarque de passageiros, funcionando como qualquer outra estação da rede. Apesar da proximidade com os apartamentos, o edifício conta com isolamento acústico e reforços estruturais, reduzindo ruídos e vibrações e garantindo o conforto dos moradores.

Com o passar do tempo, o trem surgindo entre os andares do prédio se transformou em uma das imagens mais emblemáticas da paisagem urbana de Chongqing. O contraste entre a rotina da cidade e a solução arquitetônica inusitada atrai turistas, fotógrafos e entusiastas de arquitetura e engenharia de diversas partes do mundo.

