VOCÊ IRIA?
Este trem passa por dentro de um prédio de 19 andares e surpreende quem vê
Engenharia virou atração em grande cidade
Por Bianca Carneiro
Em meio ao cenário urbano vertiginoso de Chongqing, uma das maiores e mais populosas cidades da China, uma cena chama a atenção de moradores e visitantes: um trem de monotrilho atravessa o interior de um edifício residencial de 19 andares. Longe de ser um improviso, a solução é resultado de um projeto urbano pensado para lidar com os desafios de espaço em uma metrópole marcada por relevo montanhoso e alta densidade populacional.
O prédio foi concebido desde o início para abrigar a passagem do transporte público. Em vez de desviar a linha ou demolir construções existentes, engenheiros optaram por integrar a estação diretamente à estrutura do edifício, permitindo que moradia e mobilidade urbana coexistam no mesmo espaço.
Leia Também:
A estação do monotrilho ocupa os andares intermediários do prédio, entre o sexto e o oitavo pavimento. É nesse trecho que os trens param para embarque e desembarque de passageiros, funcionando como qualquer outra estação da rede. Apesar da proximidade com os apartamentos, o edifício conta com isolamento acústico e reforços estruturais, reduzindo ruídos e vibrações e garantindo o conforto dos moradores.
Com o passar do tempo, o trem surgindo entre os andares do prédio se transformou em uma das imagens mais emblemáticas da paisagem urbana de Chongqing. O contraste entre a rotina da cidade e a solução arquitetônica inusitada atrai turistas, fotógrafos e entusiastas de arquitetura e engenharia de diversas partes do mundo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes