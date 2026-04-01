Lula em Salvador: presidente pode selar nome do vice de Jerônimo Rodrigues

Presidente Lula chega a capital baiana ainda nesta quarta-feira, 1º - Foto: Reprodução | Instagram

A vinda do presidente Lula (PT) a Salvador, nesta quinta-feira, 2, pode sacramentar quem será o vice da chapa encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa das eleições de outubro deste ano.

Dos quatro nomes para a majoritária, três já estão definidos:

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Jerônimo Rodrigues — reeleição ao governo da Bahia

Jaques Wagner

Rui Costa — disputa ao Senado

Porém, faltando pouco mais de seis meses para o pleito, o nome do 02 da chapa segue sem definição, enquanto o grupo oposicionista já determinou quem são os ocupantes das vagas.

Agenda de Lula

Na capital baiana, Lula vai visitar obras de mobilidade urbana e moradia, todas elas realizadas pelo Novo PAC. Além das intervenções em execução, haverá o anúncio de novos investimentos com a presença de Jerônimo e do ministro da Casa Civil — esta, aliás, será a última agenda de Rui Costa como titular da pasta antes de se desincompatibilizar do cargo.

Às 9h30, haverá a visita às obras de implantação do VLT de Salvador, onde um trecho do modal já funciona em testes operacionais. No local, também ocorre a assinatura da ordem de serviço para obras na linha 1 do metrô, investimento que soma R$ 1,52 bilhão.

Na agenda ainda está prevista a entrega de 300 unidades habitacionais do Residencial Zulmira Barros, pelo Minha Casa, Minha Vida - MCMV Entidades. Além disso, obras de contenção de encostas nos bairros Capelinha de São Caetano e Cidade Nova, também em Salvador, serão entregues.

Quem ficará com a vice?

Diante dessa extensa agenda na capital baiana, a expectativa é a de que o petista entre ainda no campo da política para decidir quem será o vice na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues.

Até agora, pelo menos 14 nomes já foram colocados à mesa para análise ou simplesmente especulados para ocupar o cargo:

Elmar Nascimento

Ivana Bastos

Adolfo Menezes

Alex da Piatã

Niltinho

Zé Cocá

Zé Ronaldo

Ronaldo Carletto

Diego Coronel

Júnior Nascimento

Wilson Cardoso

Cláudia Oliveira

Geraldo Júnior

Mas, afinal, dessa lista, quem de fato esteve perto de ser anunciado e quem foi apenas "fumaça"?

Nomes fortes 🟢

Ivana Bastos (PSD)

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) esteve entre os nomes mais fortes durante um longo tempo. Até mesmo mudança de partido foi cogitada para que ela fosse a vice. No entanto, deve mesmo tentar a reeleição para deputada estadual e se manter no comando da Casa.

Adolfo Menezes (PSD)

O ex-presidente da Alba foi cotado para ser o número 2 do governador. No entanto, além da desistência em se reeleger para a Casa — a esposa dele, Denise, é quem vai passar pelo crivo das urnas —, o pessedista vive a possibilidade de ingressar no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

Ronaldo Carletto (Avante)

O ex-deputado federal e presidente estadual do Avante entraria na cota do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para o cargo. Deve ser mesmo primeiro suplente de Rui, pré-candidato ao Senado.

Diego Coronel (Republicanos)

Quando ainda estava no PSD, Diego foi sondado para ser vice de Jerônimo e chegou a ser indicado para o cargo antes do seu pai dele, Angelo Coronel, anunciar o rompimento com os governistas. Era uma forma de tentar apaziguar os ânimos e evitar a cisão. No entanto, a família acabou mudando de lado.

Geraldo Júnior (MDB)

Ameaçado no posto em diversos momentos, Geraldo Júnior deve mesmo se manter como vice na chapa de Jerônimo Rodrigues, com o MDB seguindo no cargo.

Só especulação 🟡

Elmar Nascimento (União)

O deputado federal, que é 2º vice-presidente da Câmara dos Deputados, já vem namorando com a base governista há algum tempo — o governador Jerônimo Rodrigues (PT) até confirmou que houve conversas entre os dois, mas deve ser algo que não deve prosperar.

Alex da Piatã (PSD)

O deputado Alex da Piatã é um dos nomes mais fortes da base de Jerônimo e teve seu nome ventilado para a vice. Mas ficou apenas na especulação.

Niltinho (PSD)

Recém-filiado ao PSD após deixar o PP, Niltinho é considerado outro nome forte que dá suporte à gestão petista na Alba e foi cotado para o posto. Também ficou na especulação.

Cláudia Oliveira (PSD)

Ex-prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira ganhou espaço por, assim como Ivana, ser uma mulher e, além disso, ter gerido uma cidade de uma região considerada ainda um desafio aos petistas, por abrigar uma base bolsonarista.

Zé Cocá (PP)

Prefeito de Jequié, Zé Cocá chegou a "namorar" com a base governista e estava próximo de migrar para o PSB. Contudo, o casamento não foi adiante, com o pepista sendo anunciado como vice na chapa de oposição.

Zé Ronaldo (União)

Rifado pela principal liderança de oposição em 2022, o prefeito de Feira de Santana voltou a ser alvo da base petista para o pleito de outubro, sendo cotado para a vice de Jerônimo. Porém, além de permanecer à frente da gestão feirense, se manteve no grupo oposicionista.

Wilson Cardoso (PSB)

O prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) recebeu nesta semana o apoio de alguns prefeitos do estado na tentativa de se consolidar como candidato à vice. No entanto, a mobilização não prosperou o suficiente.

Júnior Nascimento (União Brasil)

Deputado estadual, Júnior Nascimento foi ventilado como opção a vice caso Elmar declinasse do convite, mas tivesse como indicar alguém. Deve mesmo tentar à reeleição na Alba em outubro.

Lula já definiu seu vice

O presidente Lula (PT) bateu o martelo e definiu quem será o seu vice na campanha rumo à reeleição. Após algumas especulações e rumores, o petista decidiu por manter Geraldo Alckmin (PSB) no posto e assim repetir a dobradinha vitoriosa nas eleições de 2022. A informação foi confirmada na terça-feira, 31.

Lula fez o comunicado durante a primeira reunião ministerial de 2026, a última com o atual quadro de ministros.

Na sexta-feira, 27, Alckmin confirmou que deixará o governo no dia 2 de abril. A decisão ocorre junto com a indefinição do seu futuro político. Alckmin deixará o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços dentro do prazo de desincompatibilização, como prevê a legislação eleitoral.