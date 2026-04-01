Bahia convoca 600 professores Reda; veja prazos e documentos

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Professora e alunos da rede estadual em sala de aula - Foto: André Fofano/SEC Bahia

Mais de 600 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a função de professor da Educação Básica foram convocados nesta quarta-feira, 1º, pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). Os profissionais irão atuar em escolas da rede estadual por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

De acordo com a SEC, o vínculo contratual tem duração de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 20 horas semanais.

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Prazo e envio de documentos

O período para a entrega da documentação é de 6 a 17 de abril, conforme estabelecido na portaria. Os candidatos convocados devem encaminhar os documentos digitalizados para o correio eletrônico [email protected], a fim de análise preliminar da Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Entre os documentos exigidos estão:

diploma de conclusão do curso exigido para a função;

documentos pessoais (RG e CPF);

comprovante de residência;

declaração de não acúmulo de cargos e certidões negativas.

Além do envio eletrônico, também será obrigatória a entrega presencial dos documentos originais e cópias para conferência.

Onde fazer a entrega presencial

Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26 – Salvador e Região Metropolitana devem comparecer à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já os candidatos aprovados para o interior do estado, às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) correspondentes.

Atenção ao prazo

Segundo a SEC, o não comparecimento dentro do prazo, o envio incompleto da documentação ou a perda das datas estabelecidas implicará na perda automática do direito à contratação temporária, independentemente da justificativa apresentada.

Dados da Secretaria apontam que as três primeiras convocações realizadas em 2026 - nos dias 15 de janeiro, 5 de março e 20 de março - somaram 1.283 candidatos chamados. Desse total, 748 profissionais já efetivaram o ingresso na rede estadual de ensino.