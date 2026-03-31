Estudantes da rede estadual conhecem VLT em aula prática por Salvador

Estudantes da rede pública estadual participam de circuito educativo no VLT - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Cerca de 400 estudantes de duas creches e de mais de cinco colégios estaduais da rede pública estadual participaram, nesta terça-feira, 31, do Circuito Educativo VLT, iniciativa que promoveu aos alunos uma vivência prática sobre mobilidade urbana a bordo do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no trajeto entre os bairros da Calçada e do Lobato, em Salvador.

“Gostei bastante da experiência com o VLT, acredito que vai ser muito útil para quem precisa conciliar trabalho e estudo fora do bairro. Vai facilitar muito a locomoção e melhorar o deslocamento no dia a dia”, contou Evelyn Pereira do Santos Reis, de 16 anos, estudante da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Doutor Ailton Pinto de Andrade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A experiência a bordo do novo modal que está sendo implantado na capital foi realizada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em parceria com a Secretaria da Educação (SEC).

A secretária da Educação da Bahia, Rowena Britto, destacou o caráter pedagógico da ação e o alcance do projeto: “Serão 41 mil estudantes impactados diretamente pelo VLT, com acesso a um transporte mais rápido e integrado. Trazer esses alunos para essa experiência é também uma forma de aprendizagem”.

Concurso Desafio Jovem Mobilidade

Durante a programação, o presidente da CTB, Eracy Lafuente, assinou um acordo de cooperação com a SEC para a realização do Concurso Desafio Jovem Mobilidade, que será lançado no mês de abril.

O Edital busca integrar estudantes da rede estadual, especialmente do Subúrbio Ferroviário de Salvador, ao processo de modernização do transporte com a implantação do VLT.

Estudantes da rede pública estadual ao lado da secretária de Educação da Bahia, Rowena Britto, e do presidente do CTB, Eracy Lafuente | Foto: Douglas Amaral | SEC

A proposta incentiva o protagonismo juvenil por meio da produção de conteúdos audiovisuais, além de promover o diálogo entre gerações e fortalecer o vínculo dos estudantes com o território, articulando educação, mobilidade urbana e desenvolvimento social em uma perspectiva de formação cidadã ampliada.

Lançamento de livro

A programação também incluiu o lançamento do livro “Ensabas do Subúrbio: Coletânea de Plantas”, produzido por estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Dinah Gonçalves, em parceria com a yalorixá Valdice Teixeira Barbosa, conhecida como Mãe Val, e professores da unidade.

A obra é resultado de rodas de conversa realizadas no Parque São Bartolomeu, em Salvador, e reúne saberes tradicionais sobre plantas medicinais.

“Eu e meus colegas aprendemos muito sobre as folhas medicinais, e toda a nossa vivência está no livro”, explicou a estudante Yasmin Souza, de 16 anos.

Estudantes da rede pública estadual exibem o livro “Ensabas do Subúrbio: Coletânea de Plantas” | Foto: Douglas Amaral | SEC

Com patrocínio da CTB, a publicação reforça o protagonismo estudantil e evidencia o papel da educação na valorização dos saberes tradicionais e na conexão entre escola e território.