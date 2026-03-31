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CIRCUITO EDUCATIVO

Estudantes da rede estadual conhecem VLT em aula prática por Salvador

Iniciativa promoveu aos alunos uma vivência prática sobre mobilidade urbana no trajeto entre os bairros da Calçada e do Lobato

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/03/2026 - 20:25 h | Atualizada em 31/03/2026 - 20:41

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Estudantes da rede pública estadual participam de circuito educativo no VLT
Estudantes da rede pública estadual participam de circuito educativo no VLT -

Cerca de 400 estudantes de duas creches e de mais de cinco colégios estaduais da rede pública estadual participaram, nesta terça-feira, 31, do Circuito Educativo VLT, iniciativa que promoveu aos alunos uma vivência prática sobre mobilidade urbana a bordo do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no trajeto entre os bairros da Calçada e do Lobato, em Salvador.

“Gostei bastante da experiência com o VLT, acredito que vai ser muito útil para quem precisa conciliar trabalho e estudo fora do bairro. Vai facilitar muito a locomoção e melhorar o deslocamento no dia a dia”, contou Evelyn Pereira do Santos Reis, de 16 anos, estudante da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Doutor Ailton Pinto de Andrade.

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A experiência a bordo do novo modal que está sendo implantado na capital foi realizada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em parceria com a Secretaria da Educação (SEC).

A secretária da Educação da Bahia, Rowena Britto, destacou o caráter pedagógico da ação e o alcance do projeto: “Serão 41 mil estudantes impactados diretamente pelo VLT, com acesso a um transporte mais rápido e integrado. Trazer esses alunos para essa experiência é também uma forma de aprendizagem”.

Concurso Desafio Jovem Mobilidade

Durante a programação, o presidente da CTB, Eracy Lafuente, assinou um acordo de cooperação com a SEC para a realização do Concurso Desafio Jovem Mobilidade, que será lançado no mês de abril.

O Edital busca integrar estudantes da rede estadual, especialmente do Subúrbio Ferroviário de Salvador, ao processo de modernização do transporte com a implantação do VLT.

Estudantes da rede pública estadual ao lado da secretária de Educação da Bahia, Rowena Britto, e do presidente do CTB, Eracy Lafuente
Estudantes da rede pública estadual ao lado da secretária de Educação da Bahia, Rowena Britto, e do presidente do CTB, Eracy Lafuente | Foto: Douglas Amaral | SEC

A proposta incentiva o protagonismo juvenil por meio da produção de conteúdos audiovisuais, além de promover o diálogo entre gerações e fortalecer o vínculo dos estudantes com o território, articulando educação, mobilidade urbana e desenvolvimento social em uma perspectiva de formação cidadã ampliada.

Lançamento de livro

A programação também incluiu o lançamento do livro “Ensabas do Subúrbio: Coletânea de Plantas”, produzido por estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Dinah Gonçalves, em parceria com a yalorixá Valdice Teixeira Barbosa, conhecida como Mãe Val, e professores da unidade.

A obra é resultado de rodas de conversa realizadas no Parque São Bartolomeu, em Salvador, e reúne saberes tradicionais sobre plantas medicinais.

“Eu e meus colegas aprendemos muito sobre as folhas medicinais, e toda a nossa vivência está no livro”, explicou a estudante Yasmin Souza, de 16 anos.

Estudantes da rede pública estadual exibem o livro “Ensabas do Subúrbio: Coletânea de Plantas”
Estudantes da rede pública estadual exibem o livro “Ensabas do Subúrbio: Coletânea de Plantas” | Foto: Douglas Amaral | SEC

Com patrocínio da CTB, a publicação reforça o protagonismo estudantil e evidencia o papel da educação na valorização dos saberes tradicionais e na conexão entre escola e território.

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Educação estudantes VLT

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