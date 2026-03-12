Projeto 'Páginas de Aprendizado' reúne professores em Barreiras

Professores na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - Foto: Divulgação

Em Barreiras, no oeste da Bahia, professores da rede municipal de ensino participaram das formações continuadas promovidas pela Secretaria Estadual da Educação (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 12. Os encontros aconteceram no auditório da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e na Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo.

A iniciativa faz parte do projeto ‘Páginas de Aprendizado', fruto da parceria entre a SEC e o Grupo A TARDE, dentro do Programa A TARDE Educação, que amplia o debate sobre alfabetização e apresenta novas possibilidades de atuação pedagógica alinhadas às políticas públicas educacionais desenvolvidas na Bahia.

A programação incluiu debates sobre educomunicação, o uso pedagógico do jornal em sala de aula, estratégias de incentivo à leitura e à escrita, além de reflexões sobre o uso consciente das mídias digitais no ambiente escolar.

Professores na Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo | Foto: Divulgação

Presente no encontro, a professora de Língua Portuguesa, Ana Lúcia Carvalho, destacou a relevância da formação para a prática em sala de aula.

“A formação foi muito significativa para podermos inserir na nossa prática pedagógica, e fazer com o que os alunos tenham mais interesse nas nossas aulas e que eles saibam utilizar os recursos tecnológicos de forma saudável e que tenham como ensinamentos para a sua vida”, disse.

Já o professor Roberlan Santos, também de Língua Portuguesa, ressaltou a importância de discutir o papel das mídias digitais no ensino atual.

“Participamos de momentos muito significativos que trouxeram discussões, inquietações antigas em relação a como lidar com essas novas demandas, como estar inserido e atualizado com as mídias digitais”, afirmou.

As atividades foram ministradas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, e pela pedagoga e mestre em Educação, Letícia Menezes, do Programa A TARDE Educação.

Educomunicação e educação na Bahia

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.