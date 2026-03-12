Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Projeto 'Páginas de Aprendizado' reúne professores em Barreiras

Iniciativa amplia o debate sobre alfabetização

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

12/03/2026 - 17:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Professores na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
Professores na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) -

Em Barreiras, no oeste da Bahia, professores da rede municipal de ensino participaram das formações continuadas promovidas pela Secretaria Estadual da Educação (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 12. Os encontros aconteceram no auditório da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e na Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo.

A iniciativa faz parte do projeto ‘Páginas de Aprendizado', fruto da parceria entre a SEC e o Grupo A TARDE, dentro do Programa A TARDE Educação, que amplia o debate sobre alfabetização e apresenta novas possibilidades de atuação pedagógica alinhadas às políticas públicas educacionais desenvolvidas na Bahia.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Várzea Nova promove formação para professores do ensino fundamental
Professores de Ourolândia participam de formação do A TARDE Educação
Escola bilíngue é inaugurada em Luís Eduardo Magalhães

A programação incluiu debates sobre educomunicação, o uso pedagógico do jornal em sala de aula, estratégias de incentivo à leitura e à escrita, além de reflexões sobre o uso consciente das mídias digitais no ambiente escolar.

Professores na Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo
Professores na Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo | Foto: Divulgação

Presente no encontro, a professora de Língua Portuguesa, Ana Lúcia Carvalho, destacou a relevância da formação para a prática em sala de aula.

“A formação foi muito significativa para podermos inserir na nossa prática pedagógica, e fazer com o que os alunos tenham mais interesse nas nossas aulas e que eles saibam utilizar os recursos tecnológicos de forma saudável e que tenham como ensinamentos para a sua vida”, disse.

Leia Também:

Várzea Nova promove formação para professores do ensino fundamental
Professores de Ourolândia participam de formação do A TARDE Educação
Escola bilíngue é inaugurada em Luís Eduardo Magalhães

Já o professor Roberlan Santos, também de Língua Portuguesa, ressaltou a importância de discutir o papel das mídias digitais no ensino atual.

“Participamos de momentos muito significativos que trouxeram discussões, inquietações antigas em relação a como lidar com essas novas demandas, como estar inserido e atualizado com as mídias digitais”, afirmou.

As atividades foram ministradas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, e pela pedagoga e mestre em Educação, Letícia Menezes, do Programa A TARDE Educação.

Educomunicação e educação na Bahia

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação Rowenna Brito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Professores na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Professores na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Professores na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Professores na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x