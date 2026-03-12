Várzea Nova promove formação para professores do ensino fundamental - Foto: Rodrigo Araujo/Prefeitura de Várzea Nova

A Cidade do Saber Fibra Forte, em Várzea Nova, na Bahia, foi o ponto de encontro de professores e coordenadores do 4° e 5° ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino nesta quinta-feira, 12. O objetivo foi discutir estratégias pedagógicas por meio da educomunicação e apresentar diferentes formas de utilizar o jornal como ferramenta de aprendizagem em sala de aula.

As formações foram realizadas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Rio Energy, com atividades nos turnos matutino e vespertino.

Professor há 28 anos no município, Florisvaldo Batista dos Santos destacou a importância do incentivo à leitura dentro das escolas. Segundo ele, o educador tem papel fundamental na formação de novos leitores.

“O professor tem sido a ferramenta que incentiva as crianças neste país. Tenho escrito bastante sobre as memórias do meu município e tenho dito que nós, professores, temos que ser exemplos, modelos de leitores e escritores”, afirmou.

O diretor pedagógico da rede municipal, Milton Cardoso, também ressaltou a relevância da formação e a necessidade de ampliar iniciativas como essa.

"Vamos levar esses conhecimentos adquiridos para os nossos alunos. Esperamos renovar essa parceria para ampliar o leque formativo no nosso município. Agradecemos ao A TARDE Educação e à Rio Energy e esperamos ampliar e oportunizar mais conhecimento para os nossos profissionais e nossos estudantes”, destacou.

As atividades foram mediadas pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino, e Jéssica Gouveia, pedagoga e mestranda em Educação, integrantes do Programa A TARDE Educação. A formação também contou com a participação de Flávia Pinto, coordenadora de Licenciamento e Responsabilidade Social, Neuseli Lopes, analista de Responsabilidade Social, e Eduardo Cruz, gerente de Sustentabilidade, representantes da Rio Energy.