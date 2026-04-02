Alagoinhas aumenta alfabetização e supera meta do MEC

Imagem ilustrativa - Estudante da educação infantil com um livro - Foto: Roberto Fonseca/Secom Alagoinhas

A rede municipal de ensino de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, registrou um aumento significativo no índice de alfabetização infantil. Segundo dados do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), do Ministério da Educação (MEC), o município saiu de 36,6% em 2024 para 52,3% em 2025, superando a meta estabelecida, que era de 47,7%.

O levantamento avalia, anualmente, o percentual de estudantes do 2º ano do ensino fundamental da rede pública que atingem níveis adequados de leitura e escrita. A análise considera critérios de qualidade da aprendizagem e também aspectos de equidade socioeconômica e racial.

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O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), destacou o trabalho da rede municipal de educação e o impacto dos resultados.

“O crescimento em nosso índice de alfabetização nos dá ainda mais confiança em um futuro melhor para as nossas crianças e para a nossa cidade. A educação é nossa prioridade”, celebrou.

A secretária municipal de Educação, Rita Bastos, também ressaltou que o crescimento é resultado de um trabalho coletivo.

“Estamos muito felizes e certos de que este resultado não se deu por acaso. Se crescemos aproximadamente 16 pontos percentuais no índice de alfabetização, mesmo diante dos inúmeros desafios, é porque temos uma equipe altamente comprometida, competente e de uma força de trabalho fora do comum”, destacou, enfatizando o papel fundamental dos professores, gestores escolares e das famílias no processo de aprendizagem.

“É importante destacar o papel dos professores – que caminham ao lado das nossas crianças no mundo do conhecimento –, coordenadores pedagógicos, gestores de escolas e das famílias que acreditam em nosso trabalho”, completou Rita.

Como o índice é calculado

O resultado do indicador é definido a partir do desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). A partir dessa análise, é estabelecido um padrão nacional que define quando uma criança pode ser considerada alfabetizada.

Reconhecimento nacional

Além do avanço no índice, Alagoinhas também recebeu o Selo Prata do Compromisso Nacional com a Alfabetização - Edição 2025, iniciativa do MEC que reconhece redes de ensino comprometidas com a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Nesta edição, o Ministério contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação.

A certificação considera:

gestão;

governança;

formação;

acompanhamento da aprendizagem;

implementação de ações estruturantes.

Também reconhece o trabalho coletivo de articuladores e o papel dos gestores escolares e professores.

No cenário nacional, entre redes estaduais e municipais, 2.285 receberam o Selo Ouro; 1.896 conquistaram o Selo Prata; e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.