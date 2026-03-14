BAHIA
"Política suja": prefeito de Alagoinhas rebate Tenóbio após vídeo
Gustavo Carmo, prefeito de Alagoinhas, criticou vídeo em que vereador Tenóbio aparece em buraco na cidade ironizando impactos das chuvas
Por Redação
O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), criticou o vereador de Lauro de Freitas, Gabriel Tenóbio, após o edil publicar um vídeo, na sexta-feira, 13, em que aparece dentro de um buraco em uma via pública de Alagoinhas e ironiza os impactos das fortes chuvas que caíram na cidade entre o final de fevereiro e o início de março.
Em resposta à gravação do edil lauro-freitense, Gustavo Carmo postou um vídeo, em seu perfil nas redes sociais, neste sábado, 14, detonando a postura de Tenóbio (veja abaixo). Conforme o pessedista, enquanto equipes da prefeitura e moradores trabalham diariamente para recuperar áreas afetadas pelas chuvas, o vereador demonstra desrespeito com a cidade.
"Eu não só estou, como continuo aqui. Dessa vez inclusive para repudiar esse tipo de política suja e eleitoreira. Enquanto homens e mulheres da nossa cidade trabalham de dia e de noite para reconstruir o que a chuva destruiu, tem gente que acha que isso aqui é cenário para fazer chacota”, afirmou o prefeito de Alagoinhas.
"Em momentos como esses, momentos difíceis, que a gente conhece o caráter das pessoas. Uns estendem a mão para ajudar. Outros fazem piada e fazem chacota”, acrescentou Gustavo Carmo.
