HOME > POLÍTICA
BAHIA

"Política suja": prefeito de Alagoinhas rebate Tenóbio após vídeo

Gustavo Carmo, prefeito de Alagoinhas, criticou vídeo em que vereador Tenóbio aparece em buraco na cidade ironizando impactos das chuvas

Redação

Por Redação

14/03/2026 - 15:29 h | Atualizada em 14/03/2026 - 15:44

Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)
Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) -

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), criticou o vereador de Lauro de Freitas, Gabriel Tenóbio, após o edil publicar um vídeo, na sexta-feira, 13, em que aparece dentro de um buraco em uma via pública de Alagoinhas e ironiza os impactos das fortes chuvas que caíram na cidade entre o final de fevereiro e o início de março.

Em resposta à gravação do edil lauro-freitense, Gustavo Carmo postou um vídeo, em seu perfil nas redes sociais, neste sábado, 14, detonando a postura de Tenóbio (veja abaixo). Conforme o pessedista, enquanto equipes da prefeitura e moradores trabalham diariamente para recuperar áreas afetadas pelas chuvas, o vereador demonstra desrespeito com a cidade.

Leia Também:

Alagoinhas oferece R$ 100 por mês para alunos da EJA
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Capitão do Atlético de Alagoinhas detona campanha: "Uma porcaria"

"Eu não só estou, como continuo aqui. Dessa vez inclusive para repudiar esse tipo de política suja e eleitoreira. Enquanto homens e mulheres da nossa cidade trabalham de dia e de noite para reconstruir o que a chuva destruiu, tem gente que acha que isso aqui é cenário para fazer chacota”, afirmou o prefeito de Alagoinhas.

"Em momentos como esses, momentos difíceis, que a gente conhece o caráter das pessoas. Uns estendem a mão para ajudar. Outros fazem piada e fazem chacota”, acrescentou Gustavo Carmo.

Tags:

Alagoinhas Gustavo Carmo Lauro de Freitas

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD)
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

x