Alunas de universidades denunciam estudante por importunação sexual

Siga o A TARDE no Google

Aluno mandava mensagens para as vítimas - Foto: Reprodução Redes Sociais

Alunas da Universidade de Brasília (UnB) registraram boletins de ocorrência nesta semana na Polícia Civil do Distrito Federal para relatar sucessivos casos de importunação sexual cometidos por um homem, de 19 anos.

Segundo relatos das vítimas, o estudante, que está matriculado na graduação a distância em história pelo Centro Universitário IESB, enviava mensagens com conteúdo sexual, ofensas e até nudes - imagens íntimas -, não solicitados para alunas da UnB e de outras universidades.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As denúncias surgiram depois que as estudantes começaram a trocar informações em grupos de redes sociais. Em menos de uma semana, dezenas de relatos foram compartilhados, envolvendo importunação, perseguição e até violência física.

Uma das vítimas, que pediu anonimato, contou que o suspeito iniciava as conversas pelo Instagram de forma normal, mas o conteúdo evoluía para mensagens de cunho sexual e agressivo.

Ela revelou ainda que chegou a receber um vídeo sexual não solicitado como 'presente' em seu aniversário, mesmo após ter cortado contato com ele.

Homem entrava em contato com as vítimas por meio das redes sociais | Foto: Reprodução Redes Sociais

Outro relato aponta agressão física durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em julho de 2025.

Uma estudante afirmou que o suspeito teria desferido um soco no rosto, resultando em dedo torto, após ser confrontado por comentários inapropriados.

Três das vítimas registraram ocorrências na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM I) na Asa Sul, pelos crimes de importunação sexual, lesão corporal e homotransfobia. A Polícia Civil investiga o caso.

Posicionamento das instituições

O Centro Universitário IESB afirmou que até o momento não havia registro formal dos fatos nos canais oficiais, mas que possui estrutura para apurar condutas incompatíveis com normas acadêmicas, garantindo o contraditório e ampla defesa. A instituição mantém canais de acolhimento e ouvidoria para a comunidade acadêmica.

A UnB declarou que oferece atendimento e acompanhamento psicológico por meio da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU), disponibilizando apoio psicossocial às vítimas.

A identidade do suspeito foi preservada nesta reportagem. As informações são do G1.