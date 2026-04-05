Universidade na Bahia abre concurso com salários de mais de R$ 14 mil

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Inscrições encerram nesta segunda-feira, 6 - Foto: Reprodução

Profissionais com formação acadêmica e interesse na carreira docente têm uma nova oportunidade na Bahia. A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) lançou um concurso público para contratação de professores do magistério superior em diferentes áreas.

As vagas abrangem campos variados, como Medicina, Engenharia, Ciências Exatas, Saúde e Comunicação, ampliando as chances para candidatos com diferentes perfis e especializações.

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Os aprovados poderão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com possibilidade de dedicação exclusiva. A remuneração varia conforme a titulação e carga horária, podendo chegar a R$ 14,4 mil.

As inscrições seguem abertas até esta segunda-feira, 6, e devem ser realizadas pela internet. O processo seletivo inclui prova escrita, aula didática e análise de currículo.

Com validade de dois anos, o concurso também pode ser prorrogado, garantindo novas convocações ao longo do período. Todas as regras e detalhes estão disponíveis no edital publicado pela instituição.