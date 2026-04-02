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Última chance! Bahia estende inscrições para concurso com 200 vagas

O certame oferece 200 vagas para os cargos de fiscal estadual agropecuário e técnico em fiscalização agropecuária

Carla Melo

Por Carla Melo

02/04/2026 - 11:24 h

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São oferecidas 200 vagas
São oferecidas 200 vagas -

O Governo da Bahia prorrogou o prazo de inscrições do concurso público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB). O certame oferece 200 vagas para os cargos de fiscal estadual agropecuário e técnico em fiscalização agropecuária.

As inscrições se encerrariam na segunda-feira, 31, e agora, candidatos têm até o dia 5 de abril para se cadastrar no certame.

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Do total de vagas oferecidas pelo concurso:

  • 160 vagas são para o cargo de fiscal estadual agropecuário
  • 40 vagas para técnico em fiscalização agropecuária.

As oportunidades serão distribuídas em cinco cidades baianas: Salvador, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

Cargos, vagas e salários

Cargo 1: Fiscal Estadual Agropecuário

  • Total de vagas: 160
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Salário: R$ 7.445,86

Para esse cargo, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Defesa Sanitária Animal (40 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Defesa Sanitária Vegetal (80 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Agronomia

Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (40 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

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Cargo 2: Técnico em Fiscalização Agropecuária

  • Total de vagas: 40
  • Área: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Salário: R$ 2.924,39

Para esse cargo, é exigido formação técnica em uma das seguintes áreas:

Técnico em Agropecuária

Técnico em Agricultura

Técnico em Agroecologia

Técnico em Zootecnia

Técnico Florestal

Técnico em Agroindústria

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

Valor da taxa

  • Fiscal Estadual Agropecuário: R$ 190
  • Técnico em Fiscalização Agropecuária: R$ 120

O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. A data limite para quitar a taxa é 1º de abril de 2026.

As provas permanecem previstas para o dia 24 de maio de 2026, conforme cronograma estabelecido em edital. O edital completo, com as regras e eta

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