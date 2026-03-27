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EXÉRCITO BRASILEIRO

Exército lança concurso com 1,1 mil vagas

Serão ofertadas oportunidades de nível médio para ambos os sexos nas áreas Geral, Música e Saúde

Carla Melo

Por Carla Melo

27/03/2026 - 16:37 h

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O certame oferece, ao todo, 1.100 vagas
O certame oferece, ao todo, 1.100 vagas -

O exército lançou nesta sexta-feira, 27, um concurso de admissão para cursos na Escola de Sargentos das Armas (ESA). Serão ofertadas ao todo 1.100 vagas de nível médio para ambos os sexos nas áreas Geral, Música e Saúde.

As inscrições abrem na próxima segunda-feira, 30 de março e devem ser feitas até o dia 4 de maio pelo site oficial da ESA.

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A taxa de inscrição é de R$ 95, embora doadores de medula óssea, cadastrados no CadÚnico e membro de família baixa renda possam pedir isenção. O período para pedir isenção vai de 30 de março a 6 de abril.

Para se candidatar, os candidatos devem ter:

  • Ensino médio completo ou estar cursando o último ano (neste caso, é necessário comprovar a conclusão até o início do curso de formação);
  • Idade entre 17 e 24 anos (área Geral) e de idade de 17 a 26 anos (áreas de Música e Saúde);
  • Altura mínima: 1,60 metro ou 1,57 metro para homens, a depender do caso, e 1,55 metro para mulheres;
  • Cadastro ativo no Gov.br

No caso da área da Saúde, é obrigatório ter formação técnica ou superior em Enfermagem, com registro no conselho profissional. Candidatos que vão concorrer na área de música devem comprovar habilidade prática no instrumento escolhido.

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Os aprovados começarão a formação em março de 2027, com conclusão prevista para dezembro de 2028. Ao final do curso, os aprovados serão promovidos à graduação de terceiro-sargento, com remuneração inicial de cerca de R$ 3.825, além de benefícios.

>> Confira o edital: Concurso ESA 2027

Distribuição das vagas

O certame oferece, ao todo, 1.100 vagas. Na área Geral, as oportunidades são divididas entre candidatos do sexo masculino e feminino, embora as áreas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e Engenharia sejam só para homens.

No geral, as oportunidades estão divididas da seguinte forma:

  • 910 vagas para homens na área Geral/Aviação (637 ampla concorrência, 228 pessoas pretas e pardas, 27 pessoas indígenas, 18 quilombolas);
  • 105 vagas para mulheres na área Geral/Aviação (73 ampla concorrência, 26 pessoas pretas e pardas, três pessoas indígenas, dois quilombolas)
  • 55 vagas para candidatos da área da Saúde (38 ampla concorrência, 14 pessoas pretas e pardas, dois pessoas indígenas, um quilombolas)

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