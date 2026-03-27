Exército lança concurso com 1,1 mil vagas

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O certame oferece, ao todo, 1.100 vagas - Foto: Divulgação

O exército lançou nesta sexta-feira, 27, um concurso de admissão para cursos na Escola de Sargentos das Armas (ESA). Serão ofertadas ao todo 1.100 vagas de nível médio para ambos os sexos nas áreas Geral, Música e Saúde.

As inscrições abrem na próxima segunda-feira, 30 de março e devem ser feitas até o dia 4 de maio pelo site oficial da ESA.

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A taxa de inscrição é de R$ 95, embora doadores de medula óssea, cadastrados no CadÚnico e membro de família baixa renda possam pedir isenção. O período para pedir isenção vai de 30 de março a 6 de abril.

Para se candidatar, os candidatos devem ter:

Ensino médio completo ou estar cursando o último ano (neste caso, é necessário comprovar a conclusão até o início do curso de formação);

Idade entre 17 e 24 anos (área Geral) e de idade de 17 a 26 anos (áreas de Música e Saúde);

Altura mínima: 1,60 metro ou 1,57 metro para homens, a depender do caso, e 1,55 metro para mulheres;

Cadastro ativo no Gov.br

No caso da área da Saúde, é obrigatório ter formação técnica ou superior em Enfermagem, com registro no conselho profissional. Candidatos que vão concorrer na área de música devem comprovar habilidade prática no instrumento escolhido.

Os aprovados começarão a formação em março de 2027, com conclusão prevista para dezembro de 2028. Ao final do curso, os aprovados serão promovidos à graduação de terceiro-sargento, com remuneração inicial de cerca de R$ 3.825, além de benefícios.

>> Confira o edital: Concurso ESA 2027

Distribuição das vagas

O certame oferece, ao todo, 1.100 vagas. Na área Geral, as oportunidades são divididas entre candidatos do sexo masculino e feminino, embora as áreas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e Engenharia sejam só para homens.

No geral, as oportunidades estão divididas da seguinte forma: