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ANSA e mais 2: concursos na Bahia com inscrições até esta semana
Neste mês, a Bahia tem 4.565 mil vagas para diversos cargos, que exigem do nível fundamental ao superior e pagam salários de até R$ 29 mil
Por Carla Melo
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A Bahia está com milhares de oportunidades para concursos neste mês de março. São 4.565 mil vagas para diversos cargos, que exigem do nível fundamental ao superior e pagam salários de até R$ 29 mil.
Para esta semana, alguns órgãos estão com prazo para candidatos que concorrem a uma vaga no funcionalismo público baiano.
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Entre essas oportunidades estão a do concurso da Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), subsidiária integral da Petrobras e da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), que estão com inscrições abertas até hoje, 23.
Confira os concursos cujas inscrições se encerram nesta semana:
ANSA
A Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) é uma subsidiária integral da Petrobras, lançou um concurso público com 126 vagas para cargos de níveis superior e médio. As remunerações variam entre R$ 4.144,77 e R$ 8.248,49, acrescidas de benefícios.
Veja a distribuição de vagas por nível de escolaridade
Para o nível superior, há vagas em:
- Administração
- Direito
- Contabilidade
- Engenharias
- Segurança de Processos e do Trabalho
- Medicina do Trabalho
Para o nível médio, as vagas contemplam setores como:
- Inspeção de equipamentos
- Manutenção e operação
Inscrições
As inscrições estarão abertas até esta segunda 23 de março, às 18h, e podem ser feitas através do site da Cebraspe, banca organizadora do certame.
Fundação Estatal Saúde da Família
A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) está oferecendo ao todo, oito vagas para os diferentes cargos e níveis médio, técnico e superior.
Há oportunidade para profissional de nível superior, no cargo de Sanitarista, e também para quem tem nível técnico, na função de Técnico(a) de Informática. As demais vagas são para pessoas de nível médio completo:
- Agente de Remoção de Corpos;
- Assistente Administrativo;
- Auxiliar de Almoxarifado;
- Auxiliar de Recepção e Liberação de Corpos;
- Auxiliar de Regulação de Chamadas;
- Auxiliar de Rouparia;
- Auxiliar de Serviços Gerais;
- Circulante de Sala de Necropsia;
- Motorista de Remoção de Corpos;
- Recepcionista.
O processo seletivo FESF-SUS oferece salários que vão de R$ 1.561,50 até R$ 4.886,05 por mês, contando com gratificações e adicional de insalubridade. Os valores podem chegar a R$ 6.505,05, dependendo do cargo.
O período para solicitar a participação no certame já está aberto, e as inscrições ficarão disponíveis até o dia 23 de março de 2026, às 23h59. Para concorrer é preciso entrar no site da Fundação
Consórcio Público Interfederativo de Saúde
O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (CISRP), responsável pela gestão da Policlínica Regional de Saúde no município, na Bahia, abriu o concurso CISRP para o preenchimento de 84 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
Confira a distribuição dos cargos por escolaridade:
Nível superior – Médicos
- Anestesiologista;
- Angiologista;
- Cardiologista (Ecocardiograma);
- Cardiologista (Ergometria);
- Cardiologista Clínico;
- Cirurgião Geral;
- Colonoscopista;
- Coloproctologista;
- Dermatologista;
- Endocrinologista e Metabologia;
- Endoscopista;
- Gastroenterologista Clínico;
- Ginecologista (Histeroscopia);
- Ginecologista/Obstetrícia;
- Hematologista/Hemoterapia;
- Infectologista;
- Mastologista;
- Nefrologista;
- Neurologista;
- Neurologista (Eletroneuromiografia);
- Neuropediatra;
- Oftalmologista;
- Ortopedista e Traumatologista;
- Otorrinolaringologista;
- Pediatra;
- Pneumologista;
- Pneumologista (Espirometria);
- Radiologista;
- Reumatologista;
- Ultrassonografista;
- Urologista.
Nível superior – demais áreas
- Assessor Técnico;
- Assistente Social;
- Enfermeiro;
- Farmacêutico;
- Nutricionista;
- Ouvidor;
- Psicólogo.
Nível médio e técnico
- Assistente Administrativo;
- Técnico em Enfermagem;
- Técnico em Radiologia (Densitometria Óssea);
- Técnico em Radiologia (Raio X e Mamografia);
- Técnico em Radiologia (Tomografia e Ressonância).
Os salários variam de R$ 1.810,17 a R$ 6.483,19, com cargas horárias que vão de 12 a 40 horas semanais, conforme o cargo e a área de atuação. As inscrições serão realizadas no site da banca organizadora, até o dia 26 de março de 2026, às 23h59.
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