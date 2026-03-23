ANSA e mais 2: concursos na Bahia com inscrições até esta semana

A ANSA é uma subsidiária integral da Petrobras no Paraná - Foto: Divulgação | Agência Petrobras

A Bahia está com milhares de oportunidades para concursos neste mês de março. São 4.565 mil vagas para diversos cargos, que exigem do nível fundamental ao superior e pagam salários de até R$ 29 mil.

Para esta semana, alguns órgãos estão com prazo para candidatos que concorrem a uma vaga no funcionalismo público baiano.

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Entre essas oportunidades estão a do concurso da Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), subsidiária integral da Petrobras e da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), que estão com inscrições abertas até hoje, 23.

Confira os concursos cujas inscrições se encerram nesta semana:

ANSA

A Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) é uma subsidiária integral da Petrobras, lançou um concurso público com 126 vagas para cargos de níveis superior e médio. As remunerações variam entre R$ 4.144,77 e R$ 8.248,49, acrescidas de benefícios.

Veja a distribuição de vagas por nível de escolaridade

Para o nível superior, há vagas em:

Administração

Direito

Contabilidade

Engenharias

Segurança de Processos e do Trabalho

Medicina do Trabalho

Para o nível médio, as vagas contemplam setores como:

Inspeção de equipamentos

Manutenção e operação

Inscrições

As inscrições estarão abertas até esta segunda 23 de março, às 18h, e podem ser feitas através do site da Cebraspe, banca organizadora do certame.

Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) está oferecendo ao todo, oito vagas para os diferentes cargos e níveis médio, técnico e superior.

Há oportunidade para profissional de nível superior, no cargo de Sanitarista, e também para quem tem nível técnico, na função de Técnico(a) de Informática. As demais vagas são para pessoas de nível médio completo:

Agente de Remoção de Corpos;

Assistente Administrativo;

Auxiliar de Almoxarifado;

Auxiliar de Recepção e Liberação de Corpos;

Auxiliar de Regulação de Chamadas;

Auxiliar de Rouparia;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Circulante de Sala de Necropsia;

Motorista de Remoção de Corpos;

Recepcionista.

O processo seletivo FESF-SUS oferece salários que vão de R$ 1.561,50 até R$ 4.886,05 por mês, contando com gratificações e adicional de insalubridade. Os valores podem chegar a R$ 6.505,05, dependendo do cargo.

O período para solicitar a participação no certame já está aberto, e as inscrições ficarão disponíveis até o dia 23 de março de 2026, às 23h59. Para concorrer é preciso entrar no site da Fundação

Consórcio Público Interfederativo de Saúde

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (CISRP), responsável pela gestão da Policlínica Regional de Saúde no município, na Bahia, abriu o concurso CISRP para o preenchimento de 84 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Confira a distribuição dos cargos por escolaridade:

Nível superior – Médicos

Anestesiologista;

Angiologista;

Cardiologista (Ecocardiograma);

Cardiologista (Ergometria);

Cardiologista Clínico;

Cirurgião Geral;

Colonoscopista;

Coloproctologista;

Dermatologista;

Endocrinologista e Metabologia;

Endoscopista;

Gastroenterologista Clínico;

Ginecologista (Histeroscopia);

Ginecologista/Obstetrícia;

Hematologista/Hemoterapia;

Infectologista;

Mastologista;

Nefrologista;

Neurologista;

Neurologista (Eletroneuromiografia);

Neuropediatra;

Oftalmologista;

Ortopedista e Traumatologista;

Otorrinolaringologista;

Pediatra;

Pneumologista;

Pneumologista (Espirometria);

Radiologista;

Reumatologista;

Ultrassonografista;

Urologista.

Nível superior – demais áreas

Assessor Técnico;

Assistente Social;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Nutricionista;

Ouvidor;

Psicólogo.

Nível médio e técnico

Assistente Administrativo;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Radiologia (Densitometria Óssea);

Técnico em Radiologia (Raio X e Mamografia);

Técnico em Radiologia (Tomografia e Ressonância).

Os salários variam de R$ 1.810,17 a R$ 6.483,19, com cargas horárias que vão de 12 a 40 horas semanais, conforme o cargo e a área de atuação. As inscrições serão realizadas no site da banca organizadora, até o dia 26 de março de 2026, às 23h59.