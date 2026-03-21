Concurso da PM oferece mais de mil vagas e salários de até R$ 11,5 mil

Siga o A TARDE no Google

Novo concurso PM Alagoas - Foto: Marília Morais / Ascom PMAL

A Polícia Militar de Alagoas abriu concurso público com inscrições de 30 de março a 30 de abril de 2026 e salários que podem chegar a R$ 11,5 mil após a formação. Ao todo, são 1.060 vagas para cargos de nível médio, entre soldados e cadetes.

As inscrições devem ser feitas no site do Cebraspe, com taxa de R$ 150.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos na data de matrícula no curso de formação e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

Detalhamento das vagas

1.000 vagas para soldado

60 vagas para cadete

Desse total, 530 são imediatas e 530 destinadas à formação de cadastro reserva.

Salários

Para o cargo de soldado, o salário durante o curso de formação é de R$ 2.354,67. Após a conclusão, o valor passa para R$ 6.067,51.

Já para a carreira de oficial, o candidato ingressa como cadete, com salário de R$ 3.874,43 no primeiro e segundo anos e de R$ 4.716,51 no terceiro ano. Após a formação, como aspirante, a remuneração chega a R$ 11.563,77.

Etapas do concurso

O processo seletivo terá várias fases, todas eliminatórias ou classificatórias:

prova objetiva

prova discursiva

teste de aptidão física

avaliação médica

avaliação psicológica

investigação social e comprovação documental

exame toxicológico

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 19 de julho, nas cidades de Maceió e Arapiraca. As avaliações para o cargo de oficial acontecem pela manhã, enquanto as de soldado serão realizadas à tarde.