OPORTUNIDADE
Concurso da PM oferece mais de mil vagas e salários de até R$ 11,5 mil
Inscrições podem ser feitas a partir de 30 de março; saiba mais
Por Ane Catarine
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A Polícia Militar de Alagoas abriu concurso público com inscrições de 30 de março a 30 de abril de 2026 e salários que podem chegar a R$ 11,5 mil após a formação. Ao todo, são 1.060 vagas para cargos de nível médio, entre soldados e cadetes.
As inscrições devem ser feitas no site do Cebraspe, com taxa de R$ 150.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos na data de matrícula no curso de formação e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.
Detalhamento das vagas
- 1.000 vagas para soldado
- 60 vagas para cadete
Desse total, 530 são imediatas e 530 destinadas à formação de cadastro reserva.
Salários
Para o cargo de soldado, o salário durante o curso de formação é de R$ 2.354,67. Após a conclusão, o valor passa para R$ 6.067,51.
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Já para a carreira de oficial, o candidato ingressa como cadete, com salário de R$ 3.874,43 no primeiro e segundo anos e de R$ 4.716,51 no terceiro ano. Após a formação, como aspirante, a remuneração chega a R$ 11.563,77.
Etapas do concurso
O processo seletivo terá várias fases, todas eliminatórias ou classificatórias:
- prova objetiva
- prova discursiva
- teste de aptidão física
- avaliação médica
- avaliação psicológica
- investigação social e comprovação documental
- exame toxicológico
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 19 de julho, nas cidades de Maceió e Arapiraca. As avaliações para o cargo de oficial acontecem pela manhã, enquanto as de soldado serão realizadas à tarde.
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