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CONVOCAÇÃO

Bahia convoca mais de 400 professores aprovados em concurso

Convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 20

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/03/2026 - 10:54 h

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Convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 20
Convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 20 -

Um total de 417 professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado foram convocados pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). O chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 20.

Dos profissionais convocados, 177 candidatos foram aprovados para a função de professor da Educação Profissional, e 240 para professor da Educação Básica.

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Os professores convocados atuarão nas unidades escolares da rede estadual de ensino, sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

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Entrega da documentação

O período para a entrega da documentação é de 23 de março a 6 de abril, conforme estabelecido na portaria.

Os candidatos convocados devem encaminhar os documentos digitalizados para o correio eletrônico [email protected], para análise preliminar a ser realizada pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Documentos exigidos

Entre os documentos exigidos estão:

  • Diploma de conclusão do curso exigido para a função;
  • Documentos pessoais (RG e CPF);
  • Comprovante de residência;
  • Declaração de não acúmulo de cargos e certidões negativas.

Entrega presencial

Além do envio eletrônico, os convocados devem realizar a entrega presencial da documentação, em original e fotocópia, para conferência.

Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26 – Salvador precisam comparecer à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já os candidatos aprovados para o interior do Estado devem comparecer às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) correspondentes.

O não atendimento à convocação, seja por ausência ou envio incompleto da documentação e/ou fora do prazo estipulado implica a perda do direito ao ingresso na função temporária, independentemente do motivo alegado.

Os 417 candidatos aprovados para o exercício da função de docente da Educação Profissional e da Educação Básica terão um vínculo contratual, via REDA, por 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 20 horas semanais.

Convocações anteriores

Em 2026, já foram realizadas sete convocações de professor da Educação Profissional, com o total de 1.862 candidatos. Já para a função de professor da Educação Básica, foram feitas três convocações, com 1.283 candidatos.

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