Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

A TARDE Educação leva formação a professores do Recôncavo

Iniciativa levou formação sobre leitura, escrita e mídia para docentes de Cachoeira

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

19/03/2026 - 17:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino de Cachoeira
Professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino de Cachoeira -

A agenda itinerante do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, encerrou nesta quinta-feira, 19, no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano. Desta vez, a formação continuada foi direcionada aos professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino.

A programação aconteceu no Auditório da Secretaria Municipal de Educação e foi dividida em dois momentos, nos turnos matutino e vespertino. O objetivo foi promover a troca de experiências, fortalecer práticas pedagógicas e ampliar reflexões sobre leitura, escrita e o uso de conteúdos jornalísticos em sala de aula como ferramenta de aprendizagem.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Construção de novo campus do IFBA recebe autorização do MEC
Antônio Cardoso recebe projeto 'Páginas de Aprendizado'
Bienal do Livro Bahia terá 15 mil vales-livros para estudantes

Presente nas atividades, a professora de Língua Portuguesa, Débora Chaves, destacou a importância da formação continuada como instrumento de atualização profissional e ampliação dos conhecimentos na área de linguagem.

“O que A TARDE nos propõe é uma formação em que a gente faz uma troca simultânea e atualiza conhecimentos que discutem, envolvem e intertextualizam linguagem, arte, jornal, mídia, internet e todas as tecnologias conversando entre si para formar novos conhecimentos. Nesse momento de aprendizado, o que eu mais destaco é a interatividade. O fato da gente conhecer um novo assunto, um novo tema e estar junto com outros colegas, aprendendo e multiplicando conhecimentos. Não é só ouvir da palestrante, como também trocar as experiências que trouxemos da sala de aula”, disse.

Para o professor Lucas Pacheco, que leciona Língua Portuguesa, Ciências e Educação Ambiental, a iniciativa contribui para incentivar novas metodologias e estratégias que estimulem os estudantes a desenvolver o hábito da leitura, da escrita e do pensamento crítico.

“Essas parcerias educacionais são essenciais para qualificar ainda mais os professores e melhorar a educação em todo o país. O maior impacto na minha formação foi para que eu tivesse um olhar diferenciado para o aluno como um agente ativo na construção de temas, na discussão de problemas sociais e ambientais que afetam diretamente a sociedade e a vida deles, como pessoas que no futuro serão profissionais também realizando essas atividades”, destacou.

Leia Também:

Construção de novo campus do IFBA recebe autorização do MEC
Antônio Cardoso recebe projeto 'Páginas de Aprendizado'
Bienal do Livro Bahia terá 15 mil vales-livros para estudantes

A subsecretária municipal de Educação, Alves Leide Freitas, ressaltou que o fortalecimento da alfabetização e do letramento estão entre as prioridades da gestão educacional do município.

“A Bahia encontra-se no índice de alfabetização preocupante, e com essa parceria do Jornal A TARDE reforça e dá também sentido para a nossa educação. A importância que temos com os nossos professores de estar atuando nesse papel tão essencial de formação para que as práticas voltadas para letramento e alfabetização sejam atuantes em sala de aula".

As atividades formativas foram conduzidas pelas pedagogas do Programa A TARDE Educação, Emily Figueiredo e Jéssica Gouveia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Educação Bahia cachoeira Educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino de Cachoeira
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino de Cachoeira
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino de Cachoeira
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino de Cachoeira
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x