A TARDE Educação leva formação a professores do Recôncavo

Professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino de Cachoeira - Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeira

A agenda itinerante do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, encerrou nesta quinta-feira, 19, no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano. Desta vez, a formação continuada foi direcionada aos professores dos anos finais (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino.

A programação aconteceu no Auditório da Secretaria Municipal de Educação e foi dividida em dois momentos, nos turnos matutino e vespertino. O objetivo foi promover a troca de experiências, fortalecer práticas pedagógicas e ampliar reflexões sobre leitura, escrita e o uso de conteúdos jornalísticos em sala de aula como ferramenta de aprendizagem.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Presente nas atividades, a professora de Língua Portuguesa, Débora Chaves, destacou a importância da formação continuada como instrumento de atualização profissional e ampliação dos conhecimentos na área de linguagem.

“O que A TARDE nos propõe é uma formação em que a gente faz uma troca simultânea e atualiza conhecimentos que discutem, envolvem e intertextualizam linguagem, arte, jornal, mídia, internet e todas as tecnologias conversando entre si para formar novos conhecimentos. Nesse momento de aprendizado, o que eu mais destaco é a interatividade. O fato da gente conhecer um novo assunto, um novo tema e estar junto com outros colegas, aprendendo e multiplicando conhecimentos. Não é só ouvir da palestrante, como também trocar as experiências que trouxemos da sala de aula”, disse.

Para o professor Lucas Pacheco, que leciona Língua Portuguesa, Ciências e Educação Ambiental, a iniciativa contribui para incentivar novas metodologias e estratégias que estimulem os estudantes a desenvolver o hábito da leitura, da escrita e do pensamento crítico.

“Essas parcerias educacionais são essenciais para qualificar ainda mais os professores e melhorar a educação em todo o país. O maior impacto na minha formação foi para que eu tivesse um olhar diferenciado para o aluno como um agente ativo na construção de temas, na discussão de problemas sociais e ambientais que afetam diretamente a sociedade e a vida deles, como pessoas que no futuro serão profissionais também realizando essas atividades”, destacou.

A subsecretária municipal de Educação, Alves Leide Freitas, ressaltou que o fortalecimento da alfabetização e do letramento estão entre as prioridades da gestão educacional do município.

“A Bahia encontra-se no índice de alfabetização preocupante, e com essa parceria do Jornal A TARDE reforça e dá também sentido para a nossa educação. A importância que temos com os nossos professores de estar atuando nesse papel tão essencial de formação para que as práticas voltadas para letramento e alfabetização sejam atuantes em sala de aula".

As atividades formativas foram conduzidas pelas pedagogas do Programa A TARDE Educação, Emily Figueiredo e Jéssica Gouveia.