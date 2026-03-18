Bienal do Livro Bahia terá 15 mil vales-livros para estudantes

Secretária de Educação Rowenna Brito - Foto: André Fofano/SEC Bahia

A Bienal do Livro Bahia 2026 acontece entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, reunindo leitores, escritores, educadores e estudantes em uma das maiores festas literárias do estado.

Faltando 28 dias para o início do evento, a expectativa cresce em torno das novidades desta edição, que terá como tema “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”. Em 2026, o evento contará com uma programação ampliada para sete dias - um a mais que na edição anterior.

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Em coletiva de imprensa, a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, anunciou que o Governo da Bahia irá adquirir 10 mil cartões vales-livros para alunos, no valor unitário de R$ 100, em um investimento de R$ 1 milhão, e outros cinco mil para professores, no mesmo valor cada, somando mais R$ 500 mil.

Segundo ela, a iniciativa busca ampliar o acesso ao livro e incentivar a formação de novos leitores dentro e fora da sala de aula.

“A Bienal vem com esse espaço para poder coroar tudo que estamos entregando de política pública. Na Bienal, teremos o estande do Governo do Estado e que, para nós, é muito importante o protagonismo dos nossos estudantes da rede pública da Bahia. Temos a expectativa de reunir mais de 10 mil estudantes, inclusive com a entrega de vários vales-livros para estudantes e professores”, disse.

A mobilização da Secretaria da Educação do Estado (SEC) envolve cerca de 250 unidades de ensino, com a participação média de 40 estudantes por escola, garantindo a presença de 10 mil jovens na programação.

A logística inclui transporte, alimentação e estrutura de visitação, com investimento aproximado de R$1 milhão para a contratação de ônibus e R$300 mil destinados a kits de lanche e hidratação. A proposta transforma a ida à Bienal em uma verdadeira jornada cultural para os estudantes.

Literatura feita nas escolas

O estande do Governo do Estado também será espaço para o protagonismo estudantil. Alunos dos 27 territórios de identidade da Bahia irão apresentar textos vencedores do projeto Tempos de Arte Literária (TAL), uma das iniciativas estruturantes desenvolvidas nas escolas da rede estadual.

Além disso, professores e estudantes autores também irão lançar livros e apresentar suas produções literárias durante a programação.

A participação estadual integra um pacote de investimentos que inclui ainda a cota de patrocínio da Bienal, no valor de R$ 2 milhões, além de aproximadamente R$ 400 mil destinados à montagem dos espaços institucionais.

Programação Bienal 2026

A expectativa do evento é receber cerca de 120 mil visitantes ao longo dos sete dias de programação, superando o público da última edição, realizada em 2024, que reuniu aproximadamente 100 mil pessoas.

A Bienal também contará com a presença de autores e personalidades do cenário literário nacional, ampliando o diálogo entre leitores, escritores e educadores. Entre os participantes já confirmados estão Julia Quinn, autora do best-seller “Bridgerton”, com livros traduzidos para 43 idiomas, que serviu de base para a série homônima da Netflix; a presidente da Fundação José Saramago, Pilar Del Río; a escritora Paloma Jorge Amado, entre outros.