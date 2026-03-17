Simões Filho: evento reúne docentes da rede municipal

Professores da rede municipal de Simões Filho - Foto: Divulgação

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, realizou nesta terça-feira, 17, uma formação continuada voltada para professores da rede pública que atuam no 8º e 9º ano do ensino fundamental. O encontro ocorreu no Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Simões Filho.

A programação teve início com a apresentação do estudante e violinista Manoáh Vitório, da Escola Municipal Enock Pimentel Tourinho, além de uma declamação de poesias de Castro Alves realizada por alunos da Escola Municipal Dom Francisco Leite.

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O evento foi marcado por momentos de escuta e diálogo, fortalecendo práticas pedagógicas, além de ampliar as reflexões sobre leitura, escrita e o uso de conteúdos jornalísticos no ambiente escolar como ferramenta de aprendizagem.

Presente na atividade, a professora de Artes Carolina Lima Miranda ressaltou a importância do compartilhamento de experiências entre os docentes.

“A principal aprendizagem desse momento é ouvir de nossos colegas o que eles têm feito em sala de aula,quais são as dificuldades e as problemáticas. Quando reunimos os professores em um espaço, começamos a pensar de forma coletiva em como levar essas ações para a escola”, afirmou.

O professor de Inglês Luan Santos de Souza também destacou a relevância da formação continuada para o crescimento profissional e pessoal dos educadores.

“Essas formações e parcerias nos trazem novas formas de abordagem, que é o lidar com algo que há tanto tempo está na nossa sociedade, que é o jornal, mas que também está nos novos formatos digitais, que é a realidade dos nossos educandos e educandas. Os impactos dessa formação lidam com a prática pedagógica do nosso dia a dia, onde a gente pode adequar metodologias ativas, que aumentam a formação de alunos e alunas mais interessados no ensino e também na melhoria em relação à leitura, à escrita, à participação desses estudantes”, explicou.

Reconhecimento do MEC

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização - uma das estratégias do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) -, o município de Simões Filho foi certificado com o selo bronze. A iniciativa reconheceu 331 cidades baianas pelos avanços nas políticas educacionais.

Para a secretária municipal de Educação, Heliene Mota, é fundamental ampliar os investimentos na qualificação dos professores como estratégia para melhorar os resultados educacionais.

“Nós vivemos em um mundo em que a cada dia a tecnologia e o conhecimento tem que ser evoluído, senão os nossos alunos ficarão para trás e terão prejuízo muito grande na sua ascensão social. Por isso que nós investimos na formação continuada dos professores, porque queremos professores motivados com novos conhecimentos, novas tecnologias para que possam ajudar nossos alunos a ascender socialmente”, destacou.

A titular da pasta também ressaltou os resultados positivos da parceria com o A TARDE Educação.

“A parceria com o A TARDE Educação tem trazido para o município um ganho significativo. Nossos índices têm melhorado, os nossos alunos têm se tornado melhores leitores e o foco da educação é que nossos alunos sejam leitores fluentes e nós temos conseguido isso. Nossos professores também, através das formações, têm conseguido levar para a sala de aula um outro olhar sobre a leitura, sobre a construção do pensamento crítico e reflexivo, e isso tem sido muito importante para o nosso município”, afirmou.

As atividades formativas foram conduzidas pelas pedagogas do Programa A TARDE Educação, Emily Figueiredo e Jéssica Gouveia.