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OPORTUNIDADE

Bahia inicia cursos de qualificação gratuita com bolsa-auxílio de R$ 1 mil

São 900 oportunidades distribuídas em 15 cursos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/03/2026 - 11:46 h

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São 900 oportunidades distribuídas em 15 cursos
São 900 oportunidades distribuídas em 15 cursos -

A Transpetro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-BA) realizam, nesta terça-feira, 17, a aula inaugural de uma parceria para a qualificação profissional de jovens e adultos que residem nas proximidades das operações da empresa do Sistema Petrobras.

Na Bahia, será ofertado o maior volume de vagas do convênio nacionalmente: são 900 oportunidades distribuídas em 15 cursos nos municípios de Madre de Deus, Feira de Santana, Jequié, Itabuna e Alagoinhas.

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O objetivo é fornecer formação técnica gratuita e suporte financeiro para facilitar a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho.

A aula inaugural no município de Madre de Deus ocorre a partir das 9h na Câmara de Vereadores da cidade. A programação segue na quarta-feira, 18, com aulas inaugurais em Alagoinhas e em Feira de Santana.

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Qualificação profissional

Além da formação técnica, cada participante receberá bolsa-auxílio de R$ 1 mil para apoiar a permanência durante o curso e um kit didático composto por caneta, lápis, borracha, caderno, sacola e squeeze.

Ao concluírem a formação, os alunos terão acesso à trilha de empreendedorismo ‘Empregabilidade – A Nova Rota da Formação Profissional’, com foco na inserção no mercado de trabalho e no desenvolvimento de iniciativas próprias de geração de renda.

Após finalizarem o programa, os formandos terão cadastro automático no Sine, sistema do Ministério do Trabalho e Emprego que conecta trabalhadores a vagas em todo o país, e serão integrados à plataforma de empregabilidade do Senai-BA.

O convênio firmado entre a Transpetro, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — Departamento Nacional (Senai-DN) disponibilizará 1,6 mil vagas gratuitas de qualificação profissional nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Pará.

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