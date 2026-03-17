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EDUCAÇÃO

Estudantes de Salvador podem regularizar título nas escolas

Projeto Rolê Cidadão facilita acesso ao título eleitoral para jovens

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

17/03/2026 - 12:26 h

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Estudantes de Salvador podem regularizar título nas escolas
Estudantes de Salvador podem regularizar título nas escolas -

Estudantes de dois colégios estaduais de Salvador têm até quinta-feira, 19, para realizar serviços eleitorais como a emissão da primeira via do título de eleitor, atualização de dados e transferência de domicílio. A ação acontece das 9h às 16h, nos colégios Barros Barreto, em Paripe, e São Daniel Comboni, em Sussuarana.

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O atendimento faz parte do projeto 'Rolê Cidadão', iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA).

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Documentos necessários

Para ser atendido, o estudante deve apresentar:

  • Documento oficial de identificação com foto;
  • Comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses.

Segundo o TRE-BA, ao solicitar a emissão da primeira via do título eleitoral, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do modelo antigo não será aceita isoladamente. Homens que completam 19 anos em 2026 também devem exibir o certificado de quitação militar.

Sobre o projeto Rolê Cidadão

O projeto Rolê Cidadão consiste em promover um mutirão de atendimento do Tribunal para os estudantes beneficiários dos Programas Bolsa Presença, Pé-de-Meia e demais estudantes com interesse no serviço. O Rolê Cidadão prevê a realização de ações de atendimento nos maiores colégios eleitorais da Bahia e tem o propósito de facilitar o acesso à emissão e regularização do título eleitoral para esse público.

A proposta é fruto de outra iniciativa de sucesso entre os órgãos TRE-BA e SEC-BA: a Caravana Técnico Pedagógica Pé-de-Meia, que ocorreu entre os dias 01 e 02 de agosto de 2025, no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (CEEINFOR), no bairro do Cabula, em Salvador. Na ocasião, foram realizados cerca de 190 atendimentos, entre eles 177 alistamentos (1ª via), 10 revisões e 03 transferências.

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