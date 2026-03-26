TJ-BA abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 3 mil; veja cargos

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Sede do Tribunal de Justiça da Bahia - Foto: Divulgação | TJ-BA

O Tribunal de Justiça da Bahia abriu vagas de estágio para estudantes de graduação e pós-graduação com bolsas que podem chegar a R$ 3 mil. As oportunidades são para Salvador e outras comarcas da Bahia.

Os interessados podem realizar as inscrições entre esta quinta-feira, 26, e 27 de abril, nosite do CIEE, através deste link. Há vagas para áreas como Direito, Administração e Comunicação.

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Como funciona o processo seletivo?

Primeiro, o aluno deve realizar a inscrição no site e fazer a prova online objetiva, que será disponibilizada no mesmo sistema.

Em seguida, acontecerá a seleção conduzida pelo gestor da unidade com os candidatos habilitados na primeira fase. Ele avaliará uma análise curricular realizada.

Após a pré-seleção, ocorrerá uma prova escrita, redação ou outras, prova oral, entrevista e avaliação de habilidades, a critério e execução da unidade solicitante e seu gestor, a fim de analisar a aptidão do candidato para executar as atividades.

Por fim, haverá a avaliação de títulos, exclusivamente para estudantes de nível superior-graduação e nível superior pós-graduação.

Estágio de graduação

Os estagiários selecionados vão trabalhar 4h por dia, totalizando 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.201,60.

Podem se inscrever os estudantes dos seguintes cursos:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Comunicação Social;

Ciências Contábeis;

Design;

Direito;

Enfermagem;

Engenharia Civil;

Estatística;

Fisioterapia;

Nutrição;

Psicologia;

Pedagogia;

Secretariado;

Serviço social/ assistência social;

Tecnologia da informação.

O auxílio-transporte será pago na proporção de vinte e dois dias por mês, tomando-se como referência o custo da passagem de ida e volta em transporte coletivo urbano da comarca de Salvador.

Estágio de pós-graduação

Já os alunos de pós-graduação selecionados para o estágio vão trabalhar 6h por dia, totalizando 30h semanais, com salário de R$ 3.004.

Para se candidatar as vagas de funções administrativas, os candidatos de pós-graduação devem ser graduados em um dos seguintes cursos: