OPORTUNIDADE
TJ-BA abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 3 mil; veja cargos
Oportunidades são para estudantes de graduação e pós-graduação
Por Luiza Nascimento
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O Tribunal de Justiça da Bahia abriu vagas de estágio para estudantes de graduação e pós-graduação com bolsas que podem chegar a R$ 3 mil. As oportunidades são para Salvador e outras comarcas da Bahia.
Os interessados podem realizar as inscrições entre esta quinta-feira, 26, e 27 de abril, nosite do CIEE, através deste link. Há vagas para áreas como Direito, Administração e Comunicação.
Como funciona o processo seletivo?
Primeiro, o aluno deve realizar a inscrição no site e fazer a prova online objetiva, que será disponibilizada no mesmo sistema.
Em seguida, acontecerá a seleção conduzida pelo gestor da unidade com os candidatos habilitados na primeira fase. Ele avaliará uma análise curricular realizada.
Após a pré-seleção, ocorrerá uma prova escrita, redação ou outras, prova oral, entrevista e avaliação de habilidades, a critério e execução da unidade solicitante e seu gestor, a fim de analisar a aptidão do candidato para executar as atividades.
Por fim, haverá a avaliação de títulos, exclusivamente para estudantes de nível superior-graduação e nível superior pós-graduação.
Estágio de graduação
Os estagiários selecionados vão trabalhar 4h por dia, totalizando 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.201,60.
Podem se inscrever os estudantes dos seguintes cursos:
- Administração;
- Arquitetura e Urbanismo;
- Comunicação Social;
- Ciências Contábeis;
- Design;
- Direito;
- Enfermagem;
- Engenharia Civil;
- Estatística;
- Fisioterapia;
- Nutrição;
- Psicologia;
- Pedagogia;
- Secretariado;
- Serviço social/ assistência social;
- Tecnologia da informação.
O auxílio-transporte será pago na proporção de vinte e dois dias por mês, tomando-se como referência o custo da passagem de ida e volta em transporte coletivo urbano da comarca de Salvador.
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Estágio de pós-graduação
Já os alunos de pós-graduação selecionados para o estágio vão trabalhar 6h por dia, totalizando 30h semanais, com salário de R$ 3.004.
Para se candidatar as vagas de funções administrativas, os candidatos de pós-graduação devem ser graduados em um dos seguintes cursos:
- Administração;
- Arquitetura;
- Comunicação social;
- Ciências contábeis;
- Design;
- Direito;
- Enfermagem;
- Engenharia Civil;
- Estatística;
- Fisioterapia;
- Nutrição;
- Psicologia;
- Pedagogia;
- Secretariado;
- Serviço social/assistência social
- Tecnologia da informação.
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