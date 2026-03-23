OPORTUNIDADE
Salário de R$ 4 mil: Prefeitura de Itabuna abre Reda com 140 vagas
Há oportunidades para condutor socorrista, digitador, educador social, eletricista e mais
Por Luiza Nascimento
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A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, está com 142 vagas abertas para Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com salários que podem ultrapassar R$ 4 mil. As inscrições devem ser realizadas até 26 de março e custam R$ 40 para os cargos de nível médio e R$ 50 para superior.
Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 4.750, a depender da carga horária e requisitos exigidos.
Confira vagas, salários e cargas horárias
- Condutor Socorrista: R$ 1.850,00 - 44h semanais
- Digitador: R$ 1.621,00 - 40h semanais
- Educador Social (Artes): R$ 2.000,00 - 44h semanais
- Educador Social (Geral): R$ 1.818,00 - 40h semanais
- Educador Social (Jogos e Recreação): R$ 2.000,00 - 44h semanais
- Educador Social (Programa de Escola em Tempo Integral): R$ 1.621,00 - 36h semanais
- Educador Social (População em Situação de Rua): R$ 1.818,00 - 40h semanais
- Eletricista: R$ 1.980,00 - 36h semanais
- Engenheiro Clínico: R$ 4.750,00 - 40h semanais
- Engenheiro Eletricista: R$ 4.750,00 - 40h semanais
- Entrevistador: R$ 1.621,00 - 40h semanais
- Facilitador de Oficina (Arte Educador): R$ 1.621,00 - 40h semanais
- Facilitador de Oficina (Audiovisual): R$ 1.621,00 - 40h semanais
- Facilitador de Oficina (Música): R$ 1.621,00 - 40h semanais
- Instrutor de Ballet: R$ 1.621,00 - 20h semanais
- Instrutor de Danças Contemporâneas: R$ 1.621,00 - 20h semanais
- Instrutor de Dança do Ventre: R$ 1.621,00 - 20h semanais
- Instrutor de Danças Rítmicas: R$ 1.621,00 - 20h semanais
- Orientador Profissional (Educação Física): R$ 2.000,00 - 40h semanais
- Orientador Profissional (Pedagogia): R$ 2.000,00 - 40h semanais
- Professor Educação Infantil/Ensino Fundamental (Anos iniciais): R$ 3.078,38 - 24h semanais
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais – Educação Física): R$ 3.078,38 - 24h semanais
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais – Geografia): R$ 3.078,38 - 24h semanais
- Professor Ensino Fundamental (Anos Finais – Letras/Inglês): R$ 3.078,38 - 24h semanais
- Professor de Libras (L1): R$ 3.078,38 - 24h semanais
- Professor de Português como L2 para surdos: R$ 3.078,38 - 24h semanais
- Supervisor Primeira Infância: R$ 2.000,00 - 40h semanais
- Técnico Administrativo: R$ 2.200,00 - 40h semanais
- Técnico em Montagem e Manutenção de Rede: R$ 2.200,00 - 40h semanais
- Visitador: R$ 1.621,00 - 40h semanais
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Como vai funcionar o processo seletivo?
Para a primeira etapa da seleção do Reda da Prefeitura de Itabuna, haverá provas eliminatórias para o nível médio. Já para o ensino superior, além da fase eliminatória, terá também a etapa classificatória, com avaliação de títulos.
Ambas provas objetivas terão 30 questões e serão aplicadas no dia 26 de abril, das 9h às 12h. Os portões serão abertos às 8h30 e fechados às 8h50. O local da prova será divulgado no portal do candidato.
- Questões para ensino médio: conhecimentos gerais, língua portuguesa, interpretação de textos e gramática.
- Questões para ensino superior: conhecimentos gerais, língua portuguesa, interpretação de textos e gramática e conhecimentos específicos.
A segunda etapa será a avaliação de títulos/experiência profissional, de caráter classificatório.
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