Salário de R$ 4 mil: Prefeitura de Itabuna abre Reda com 140 vagas

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- Foto: Prefeitura de Itabuna/Divulgação

A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, está com 142 vagas abertas para Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com salários que podem ultrapassar R$ 4 mil. As inscrições devem ser realizadas até 26 de março e custam R$ 40 para os cargos de nível médio e R$ 50 para superior.

Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 4.750, a depender da carga horária e requisitos exigidos.

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Confira vagas, salários e cargas horárias

Condutor Socorrista: R$ 1.850,00 - 44h semanais

Digitador: R$ 1.621,00 - 40h semanais

Educador Social (Artes): R$ 2.000,00 - 44h semanais

Educador Social (Geral): R$ 1.818,00 - 40h semanais

Educador Social (Jogos e Recreação): R$ 2.000,00 - 44h semanais

Educador Social (Programa de Escola em Tempo Integral): R$ 1.621,00 - 36h semanais

Educador Social (População em Situação de Rua): R$ 1.818,00 - 40h semanais

Eletricista: R$ 1.980,00 - 36h semanais

Engenheiro Clínico: R$ 4.750,00 - 40h semanais

Engenheiro Eletricista: R$ 4.750,00 - 40h semanais

Entrevistador: R$ 1.621,00 - 40h semanais

Facilitador de Oficina (Arte Educador): R$ 1.621,00 - 40h semanais

Facilitador de Oficina (Audiovisual): R$ 1.621,00 - 40h semanais

Facilitador de Oficina (Música): R$ 1.621,00 - 40h semanais

Instrutor de Ballet: R$ 1.621,00 - 20h semanais

Instrutor de Danças Contemporâneas: R$ 1.621,00 - 20h semanais

Instrutor de Dança do Ventre: R$ 1.621,00 - 20h semanais

Instrutor de Danças Rítmicas: R$ 1.621,00 - 20h semanais

Orientador Profissional (Educação Física): R$ 2.000,00 - 40h semanais

Orientador Profissional (Pedagogia): R$ 2.000,00 - 40h semanais

Professor Educação Infantil/Ensino Fundamental (Anos iniciais): R$ 3.078,38 - 24h semanais

Professor Ensino Fundamental (Anos Finais – Educação Física): R$ 3.078,38 - 24h semanais

Professor Ensino Fundamental (Anos Finais – Geografia): R$ 3.078,38 - 24h semanais

Professor Ensino Fundamental (Anos Finais – Letras/Inglês): R$ 3.078,38 - 24h semanais

Professor de Libras (L1): R$ 3.078,38 - 24h semanais

Professor de Português como L2 para surdos: R$ 3.078,38 - 24h semanais

Supervisor Primeira Infância: R$ 2.000,00 - 40h semanais

Técnico Administrativo: R$ 2.200,00 - 40h semanais

Técnico em Montagem e Manutenção de Rede: R$ 2.200,00 - 40h semanais

Visitador: R$ 1.621,00 - 40h semanais

Como vai funcionar o processo seletivo?

Para a primeira etapa da seleção do Reda da Prefeitura de Itabuna, haverá provas eliminatórias para o nível médio. Já para o ensino superior, além da fase eliminatória, terá também a etapa classificatória, com avaliação de títulos.

Ambas provas objetivas terão 30 questões e serão aplicadas no dia 26 de abril, das 9h às 12h. Os portões serão abertos às 8h30 e fechados às 8h50. O local da prova será divulgado no portal do candidato.

Questões para ensino médio: conhecimentos gerais, língua portuguesa, interpretação de textos e gramática.

Questões para ensino superior: conhecimentos gerais, língua portuguesa, interpretação de textos e gramática e conhecimentos específicos.

A segunda etapa será a avaliação de títulos/experiência profissional, de caráter classificatório.