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OPORTUNIDADE

Concurso com 200 vagas e salário de até R$19 mil é autorizado na Bahia

Certame contará com vagas para dois cargos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/03/2026 - 11:58 h

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Certame contará com vagas para dois cargos
Certame contará com vagas para dois cargos -

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) realizará um novo concurso em breve. A realização do certame foi autorizada e a informação foi divulgada no Diário Oficial de terça-feira, 24.

Apesar de não ser um decreto oficial do Executivo estadual, o documento indicado trata-se de um despacho de liberação de edital sobre documento do Conselho de Política de Recursos Humanos (Cope), disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Bahia, que buscava a autorização para os cargos da área fiscal.

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Vagas

O novo concurso público contará com vagas para os cargos de:

  • Agente de tributos estaduais
  • Auditor fiscal

Vagas

A expectativa é de que sejam ofertadas 200 vagas. O quantitativo está, inclusive, indicado no Orçamento de 2026.

Importante destacar que, para ingressar em ambos os cargos, o candidato deverá possuir nível superior completo.

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Remuneração

A remuneração do aprovado será composta pela soma do vencimento básico com diversas gratificações, podendo chegar a mais de R$13 mil para agente e a mais de R$19 mil para auditores.

Recomendação do TCE-BA

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) recomendou, em junho de 2024, a realização de um novo edital para efetivos.

A recomendação foi publicada no Diário Oficial do TCE-BA e acompanhou o parecer favorável à contratação temporária de 75 servidores aprovados em seleção simplificada de 2020.

Na decisão, os conselheiros destacaram a importância da Secretaria da Fazenda adotar providências para garantir a continuidade das atividades, reforçando a necessidade de concurso público.

Últimos editais

O último edital para a carreira de auditor foi publicado em 2019, quando foram disponibilizadas 60 oportunidades, sendo 24 para a área de Administração, Finanças e Controle Interno, 17 para Tecnologia da Informação e 19 para Administração Tributária.

Já em 2022, a Sefaz-BA realizou outro concurso, desta vez com 49 vagas para agente de tributos. Para concorrer, foi preciso ter curso superior completo.

As oportunidades foram distribuídas por três áreas de atuação, com chances para ampla concorrência, negros e deficientes:

  • Administração e finanças - 14 vagas
  • Tecnologia da informação (TI) - cinco vagas
  • Administração tributária - 30 vagas

Os candidatos a agente de tributos foram avaliados por provas objetivas e discursivas.

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