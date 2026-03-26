CONCURSOS
FESF-SUS da Bahia abre vagas com salários de mais de R$ 10 mil
Vagas são para vários estados da Bahia nível médio e superior
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A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), vinculada à Secretaria da Saúde da Bahia, divulgou um novo processo seletivo para profissionais da área da saúde em todo o estado.
Ao todo serão disponibilizadas 38 vagas imediatas e mais cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 10.845 mensais.
A seleção visa reforçar as equipes dos Núcleos de Gestão e Regulação (NGR), distribuídos em várias cidades baianas como:
- Salvador;
- Feira de Santana;
- Ilhéus;
- Juazeiro;
- Vitória da Conquista.
Vagas e cargos
O edital engloba oportunidades para profissionais de nível técnico e superior, com destaque para a área médica e de enfermagem. Confira o detalhe das vagas:
- Enfermeiro(a): 18 vagas (distribuídas em 9 núcleos regionais, com 2 vagas cada)
- Médicos especialistas (Cardiologista, Ginecologista, Mastologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista e Urologista): 6 vagas (1 para cada especialidade)
- Médico(a) da Saúde da Família: 13 vagas distribuídas em diversas regiões
- Técnico(a) de Informática: 1 vaga
Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD).
Salários
Os salários variam de acordo com o cargo ocupado, incluindo as seguintes gratificações:
Enfermeiro(a):
- Salário base: R$ 3.636,14
- Gratificação: até R$ 963,58
- Remuneração total aproximada: R$ 4.599,72
- Jornada: 40 horas semanais
Médicos (todas as especialidades):
- Salário base: R$ 4.245,89
- Gratificação: até R$ 6.600,00
- Remuneração total: até R$ 10.845,89
- Jornada: 24 horas semanais
Técnico de Informática:
- Salário base: R$ 1.598,76
- Gratificação: até R$ 423,67
- Remuneração total aproximada: R$ 2.022,43
- Jornada: 40 horas semanais
Todos os cargos contam com auxílio alimentação/refeição.
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Inscrições
As inscrições foram abertas nesta quarta-feira, 25, e vão seguir até o dia 07 de abril, sendo realizadas exclusivamente de forma online pelo portal oficial da FESF-SUS.
Vale ressaltar que o processo não exige pagamento de taxa.
Para participar, o candidato deve:
- Acessar o site oficial da FESF-SUS;
- Baixar o formulário de inscrição;
- Preencher digitalmente o documento;
- Enviar o formulário junto com toda a documentação comprobatória para o e-mail correspondente ao cargo desejado;
- Inserir no assunto do e-mail o nome completo.
- Cada função possui um e-mail específico para envio da candidatura, conforme indicado no edital. Veja a lista abaixo:
- Enfermeiro(a): [email protected]
- Médico(a) Cardiologista: [email protected]
- Médico(a) Ginecologista: [email protected]
- Médico(a) Mastologista : [email protected]
- Médico(a) Ortopedista: [email protected]
- Médico(a) Otorrinolaringologista: [email protected]
- Médico(a) Urologista: [email protected]
- Médico(a) da Saúde da Família: [email protected]
- Técnico(a) de Informática: [email protected]
Etapas da seleção
O processo seletivo não conta com uma prova objetiva, sendo feita em duas fases:
- Etapa 1: Requisitos básicos (eliminatória);
- Etapa 2: Análise curricular (classificatória e eliminatória).
A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo necessário atingir ao menos 30% do total para não ser eliminado.
A avaliação considera a experiência profissional e a formação complementar, de acordo com critérios detalhados no edital.
Cronograma oficial do concurso
- Resultado preliminar da análise curricular: 15 de abril de 2026;
- Prazo para recursos: até 16 de abril de 2026;
- Resultado final: 27 de abril de 2026;
- Homologação: 27 de abril de 2026.
A consulta deverá ser feita no portal oficial da FESF-SUS, onde serão divulgadas as listas com a classificação dos candidatos.
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