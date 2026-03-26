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CONCURSOS

FESF-SUS da Bahia abre vagas com salários de mais de R$ 10 mil

Vagas são para vários estados da Bahia nível médio e superior

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/03/2026 - 13:44 h

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Fundação Estatal Saúde da Família abre vagas de emprego com salários de mais de R$ 10 mil
Fundação Estatal Saúde da Família abre vagas de emprego com salários de mais de R$ 10 mil -

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), vinculada à Secretaria da Saúde da Bahia, divulgou um novo processo seletivo para profissionais da área da saúde em todo o estado.

Ao todo serão disponibilizadas 38 vagas imediatas e mais cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 10.845 mensais.

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A seleção visa reforçar as equipes dos Núcleos de Gestão e Regulação (NGR), distribuídos em várias cidades baianas como:

  • Salvador;
  • Feira de Santana;
  • Ilhéus;
  • Juazeiro;
  • Vitória da Conquista.

Vagas e cargos

O edital engloba oportunidades para profissionais de nível técnico e superior, com destaque para a área médica e de enfermagem. Confira o detalhe das vagas:

  • Enfermeiro(a): 18 vagas (distribuídas em 9 núcleos regionais, com 2 vagas cada)
  • Médicos especialistas (Cardiologista, Ginecologista, Mastologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista e Urologista): 6 vagas (1 para cada especialidade)
  • Médico(a) da Saúde da Família: 13 vagas distribuídas em diversas regiões
  • Técnico(a) de Informática: 1 vaga

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

Salários

Os salários variam de acordo com o cargo ocupado, incluindo as seguintes gratificações:

Enfermeiro(a):

  • Salário base: R$ 3.636,14
  • Gratificação: até R$ 963,58
  • Remuneração total aproximada: R$ 4.599,72
  • Jornada: 40 horas semanais

Médicos (todas as especialidades):

  • Salário base: R$ 4.245,89
  • Gratificação: até R$ 6.600,00
  • Remuneração total: até R$ 10.845,89
  • Jornada: 24 horas semanais

Técnico de Informática:

  • Salário base: R$ 1.598,76
  • Gratificação: até R$ 423,67
  • Remuneração total aproximada: R$ 2.022,43
  • Jornada: 40 horas semanais

Todos os cargos contam com auxílio alimentação/refeição.

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Inscrições

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira, 25, e vão seguir até o dia 07 de abril, sendo realizadas exclusivamente de forma online pelo portal oficial da FESF-SUS.

Vale ressaltar que o processo não exige pagamento de taxa.

Para participar, o candidato deve:

  1. Acessar o site oficial da FESF-SUS;
  2. Baixar o formulário de inscrição;
  3. Preencher digitalmente o documento;
  4. Enviar o formulário junto com toda a documentação comprobatória para o e-mail correspondente ao cargo desejado;
  5. Inserir no assunto do e-mail o nome completo.
  6. Cada função possui um e-mail específico para envio da candidatura, conforme indicado no edital. Veja a lista abaixo:

Etapas da seleção

O processo seletivo não conta com uma prova objetiva, sendo feita em duas fases:

  • Etapa 1: Requisitos básicos (eliminatória);
  • Etapa 2: Análise curricular (classificatória e eliminatória).

A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo necessário atingir ao menos 30% do total para não ser eliminado.

A avaliação considera a experiência profissional e a formação complementar, de acordo com critérios detalhados no edital.

Cronograma oficial do concurso

  • Resultado preliminar da análise curricular: 15 de abril de 2026;
  • Prazo para recursos: até 16 de abril de 2026;
  • Resultado final: 27 de abril de 2026;
  • Homologação: 27 de abril de 2026.

A consulta deverá ser feita no portal oficial da FESF-SUS, onde serão divulgadas as listas com a classificação dos candidatos.

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