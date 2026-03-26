FESF-SUS da Bahia abre vagas com salários de mais de R$ 10 mil

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Fundação Estatal Saúde da Família abre vagas de emprego com salários de mais de R$ 10 mil - Foto: Divulgação | Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), vinculada à Secretaria da Saúde da Bahia, divulgou um novo processo seletivo para profissionais da área da saúde em todo o estado.

Ao todo serão disponibilizadas 38 vagas imediatas e mais cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 10.845 mensais.

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A seleção visa reforçar as equipes dos Núcleos de Gestão e Regulação (NGR), distribuídos em várias cidades baianas como:

Salvador;

Feira de Santana;

Ilhéus;

Juazeiro;

Vitória da Conquista.

Vagas e cargos

O edital engloba oportunidades para profissionais de nível técnico e superior, com destaque para a área médica e de enfermagem. Confira o detalhe das vagas:

Enfermeiro(a) : 18 vagas (distribuídas em 9 núcleos regionais, com 2 vagas cada)

: 18 vagas (distribuídas em 9 núcleos regionais, com 2 vagas cada) Médicos especialistas (Cardiologista, Ginecologista, Mastologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista e Urologista): 6 vagas (1 para cada especialidade)

(Cardiologista, Ginecologista, Mastologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista e Urologista): 6 vagas (1 para cada especialidade) Médico(a) da Saúde da Família : 13 vagas distribuídas em diversas regiões

: 13 vagas distribuídas em diversas regiões Técnico(a) de Informática : 1 vaga

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

Salários

Os salários variam de acordo com o cargo ocupado, incluindo as seguintes gratificações:

Enfermeiro(a):

Salário base: R$ 3.636,14

Gratificação: até R$ 963,58

Remuneração total aproximada : R$ 4.599,72

: R$ 4.599,72 Jornada: 40 horas semanais

Médicos (todas as especialidades):

Salário base: R$ 4.245,89

Gratificação: até R$ 6.600,00

Remuneração total: até R$ 10.845,89

até R$ 10.845,89 Jornada: 24 horas semanais

Técnico de Informática:

Salário base: R$ 1.598,76

Gratificação: até R$ 423,67

Remuneração total aproximada : R$ 2.022,43

: R$ 2.022,43 Jornada: 40 horas semanais

Todos os cargos contam com auxílio alimentação/refeição.

Inscrições

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira, 25, e vão seguir até o dia 07 de abril, sendo realizadas exclusivamente de forma online pelo portal oficial da FESF-SUS.

Vale ressaltar que o processo não exige pagamento de taxa.

Para participar, o candidato deve:

Acessar o site oficial da FESF-SUS; Baixar o formulário de inscrição; Preencher digitalmente o documento; Enviar o formulário junto com toda a documentação comprobatória para o e-mail correspondente ao cargo desejado; Inserir no assunto do e-mail o nome completo. Cada função possui um e-mail específico para envio da candidatura, conforme indicado no edital. Veja a lista abaixo:

Etapas da seleção

O processo seletivo não conta com uma prova objetiva, sendo feita em duas fases:

Etapa 1: Requisitos básicos (eliminatória);

Etapa 2: Análise curricular (classificatória e eliminatória).

A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo necessário atingir ao menos 30% do total para não ser eliminado.

A avaliação considera a experiência profissional e a formação complementar, de acordo com critérios detalhados no edital.

Cronograma oficial do concurso

Resultado preliminar da análise curricular: 15 de abril de 2026;

Prazo para recursos: até 16 de abril de 2026;

Resultado final: 27 de abril de 2026;

Homologação: 27 de abril de 2026.

A consulta deverá ser feita no portal oficial da FESF-SUS, onde serão divulgadas as listas com a classificação dos candidatos.