Polícia Civil anuncia concurso com 450 vagas e salário de R$ 21,9 mil

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O concurso ofertará 452 vagas para provimento imediato - Foto: Luiz de Castro/Governo do Tocantins

O governo do Tocantins vai abrir ao menos 452 vagas para um concurso público para Policia Civil do estado, com salários de até R$ 21.901,70. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 30, pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

"Atenção, atenção, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, especialmente do Tocantins. Mais um concurso vai ser preparado agora”, começou o governador em um vídeo em suas redes sociais.

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“Os cargos são de oficial investigador de polícia, perito oficial e delegado de polícia”, continuou o secretário de Segurança Pública, Bruno Azevedo, que estava do lado do chefe de Estado.

Segundo o governador, o edital deve ser publicado ainda nesta semana.

O concurso ofertará 452 vagas para provimento imediato, sendo a remuneração inicial de:

Delegado de polícia: R$ 21.901,70

R$ 21.901,70 Oficial investigador de polícia: R$ 7.917,97

R$ 7.917,97 Perito oficial: R$ 17.694,68.

O último concurso da Polícia Civil do Tocantins ocorreu em 2014. O novo certame tem como objetivo recompor o efetivo da corporação, ampliando a capacidade de investigação e de atuação no combate à criminalidade.